De los 1450 inscriptos al 'Emprender +55', sólo 400 pasaron el primer filtro

El programa sanjuanino llamado "Emprender +55" llamó la atención de una gran cantidad de sanjuaninos y sanjuaninas que se anotaron. Las autoridades revelaron que fueron casi 1500 los inscriptos pero después de que aplicaran el primer filtro esa cifra se redujo a menor de la tercera parte.

Mabel Morales, directora de Adultos Mayores, reveló cuál fue la cantidad de gente que sumó en un principio y cuántos siguen en carrera. Las principales razones por la que la gente no pudo llegar a buen puerto con sus emprendimientos es porque no cumplían con los requisitos para formar parte.

"Se inscribieron 1450 personas y a partir de ahí hemos empezado a poner algunos filtros. Era para personas mayores de 55 a 64 años y que no tuvieron algún tipo de beneficio o estuvieran en actividad. De esas personas quedaron alrededor de 400 el 12 de mayo. A partir de eso hemos empezado a sacar toda la información. El motivo más común fue que las personas tenían por ejemplo jubilaciones, pensiones no contributivas o eran menores de edad", expresó.

Posteriormente Morales manifestó que a partir de la próxima semana empezarán con las entrevistas con los posibles emprendedores. Esto se trata del último filtro para definir quienes serán los beneficiarios definitivos de este programa. Acerca de esto aclaró que las personas que tienen emprendimientos relacionados a la panificación a lo textil no serán tenidos en cuenta.

"Hay dos rubros que no los contempla este programa que no es el único que funciona en el Ministerio de Desarrollo Humano. Los emprendimientos textiles y de panificación entran en otras direcciones. Nosotros también la semana que viene a toda persona que se inscribió se le va a enviar un mensaje dándoles la respuesta de porque no fueron incluidas en este emprendimiento", sentenció.