La defensa del Juez Alonso denunció irregularidades en el proceso de Jury

La defensa del Juez Javier Alonso solicitó que se aparte al presidente del jurado de enjuiciamiento de la causa en la que se investiga al doctor por morosidad. También pidieron que el fiscal de Estado no intervenga, por ser considerado inconstitucional.

Los abogados defensores de Alonso, Franco Montes y Marcelo Alonso presentaron una recusación para el ministro Guillermo de Santics como presidente del jurado de enjuiciamiento. "De Santics ha participado con anterioridad a la promoción de esta denuncia de la Corte, el hecho que tiene relación con la materia que va a juzgar el tribunal que él preside", explicó Montes.

"Lo más grave es que ha emitido opinión conjuntamente con sus colegas manifestando que el informe de auditoría tenía un tenor y una trascendencia tal que hacía necesario que el doctor Alonso lo contactara. Conoció el contenido de esa auditoria. A partir de eso entendemos que pierde imparcialidad para presidir el enjuiciamiento", completó el letrado.

En tanto, Alonso explicó el motivo por el cuál reclamaron que el fiscal de Estado no intervenga. "Entendemos que se llevó a cabo de forma inconstitucional de las funciones o atribuciones del fiscal de Estado para intervenir", comentó.

En esta línea, el abogado defensor del juez señaló: "El fiscal de Estado es el que defiende a la provincia en todos aquellos procesos jurisdiccionales, al referirse la figura del fiscal la constitución establece funciones que están dadas a esa defensa, al patrimonio del Estado cuando pudo verse afectado. No se discuten bienes patrimoniales, sino si se restituye el juez o no, esto es un juicio político. Es la acusación de alguien extraño que no tiene nada que ver con el proceso".

El juez Javier Alonso estaba a cargo de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en Jáchal. Pero, tras ser denunciado y posteriormente investigado por morosidad en múltiples causas está suspendido de su cargo.