Espejo: 'Hay una fuerte campaña para desprestigiar la vacuna'

Con el paso del tiempo nuevos grupos se han ido agregando a la vacunación contra el Covid 19 en San Juan. En los primeros sectores de la población seleccionados para ello se registró un buen porcentaje de voluntarios. Lamentablemente esto fue descendiendo a medida que pasaban los meses. Acerca de esto Matías Espejo aseguró que hay una fuerte campaña de desprestigio de las vacunas.

El subsecretario de Medicina Preventiva mencionó que hay grupos de inoculación donde se ha superado el 90% de vacunados. Sin embargo todo cambió cuando llegó el turno de los sanjuaninos de entre 50 y 59 años de edad donde no se superó ni siquiera el 22%. Si bien reconoció que es algo multifactorial el funcionario destacó el desprestigio que se le ha hecho a los inmunizantes.

"Hubo una campaña de distintos sectores de desprestigio de las vacunas. Hay que entender que si el 70% de la población mundial no esta inoculada todo lo que hagamos será en contexto de pandemia. Al principio la Sputnik era 'veneno' o un 'chip comunista'. No la quería nadie pero cuando vieron los resultados y el Instituto Gamaleya fue haciendo presentaciones como la última que mostró que tiene 90% de efectividad ante la variante Delta, muchos llegan al vacunatorio pretendiendo darse esa y no otra", expresó.

Posteriormente el funcionario hizo referencia a la inseguridad que se buscó instalar en referencia a la vacuna de AstraZeneca. En este caso se buscó inculcarle a la población que este inmunizante provocaba trombosis en toda persona que se la daba. Sin embargo se demostró que el porcentaje de afectados con dicha enfermedad es ínfimo.

"Cuando se hace el análisis da que 4 personas en 1000000 pueden desarrollar trombosis. En contrapartida las mujeres que toman anticonceptivos orales son 400 en 1000000. Si a eso lo contextualizamos con que el Covid sin medicación entre un 27 y un 45% pueden tener trombosis, ponemos en la balanza y vemos que 4 casos en 1000000 no son significativos respecto al beneficio de vacunarse. Una dosis ya disminuye considerablemente la posibilidad de enfermarnos gravemente y morir", manifestó.

Si bien este parece ser uno de los motivos principales, se cree que la población de entre 50 y 59 años no acudió por tema de horarios. A muchos se les asignó un turno justo en su horario laboral y no pudieron solicitar un permiso para ir a inocularse. De esta manera perdían su turno.

"De 50 a 59 años no se superó el 22%. Entendemos que es multifactorial. Hay un porcentaje que tiene reticencia a la vacunación. Tal vez en su momento por los horarios que teníamos había personas que se encontraban en su momento de labor. No existía un mecanismo como el que hoy se propone para esenciales donde las personas que están trabajando tienen la posibilidad de solicitar una certificación de trabajo, con el que pueden solicitar un tiempo determinado para ir a vacunarse", reveló.

Aún así el entrevistado reveló que ya hay una considerable porción de los ciudadanos que ya están inmunizados. El personal de Salud ya esta vacunado en un 99.9%, los docentes en un 97% con la primera dosis y personal de Seguridad supera el 80%. A su vez los mayores de 60, 70 y 80 años registran en promedio una asistencia del 94%.

Una vez que se consiguieron estos resultados fue que San Juan decidió incorporar al plan de vacunación a los trabajadores esenciales. Al tomar esta determinación la población objetivo pasó de un primer plan con 255.000 personas a un segundo con más de 450.000.

"El rango de 40 a 45 tiene mayor concurrencia. Ha seguido con niveles que no son los esperados pero la incorporación de esenciales si ha visto reflejado en el sistema de turnos un aumento importante. Los números porcentuales los vamos a tener el viernes para hacer un análisis de la situación pero lo que uno ve en los vacunatorios es que ha aumentado considerablemente", sentenció.