Habló el dueño del kiosco incendiado: 'Para los bomberos ha sido intencional'

En horas de la madrugada de este jueves 1 de julio se desató un brutal incendio en un conocido kiosco capitalino. Por el momento no hay una explicación confirmada de que fue lo que provocó el incendio. El propietario del negocio afectado reveló al móvil de Canal 13 que los bomberos le dijeron que todo habría sido intencional.

Raúl Merino es el dueño del comercio afectado. Una mujer le avisó lo que estaba sucediendo alrededor de las 05:40. Ante este aviso el trabajador se levantó, fue hasta el lugar y confirmó que efectivamente todo se estaba incendiando. Salía una gran humareda del lugar por lo que llamó rápidamente al 911 para pedir ayuda.

"No se que ha sucedido adentro. Me avisó una chica que iba pasando a trabajar sobre las 5:40 que veía fuego dentro del kiosco. Cayó la Policía y los bomberos porque se estaba incendiando el kiosco. Supuestamente para Bomberos ha sido intencional. Pensé que había sido un cortocircuito de alguna de las heladeras así que habrá que esperar la pericia, han quedado en llamarme", expresó.

Además de esperar el avance de la investigación de las autoridades Merino contó que revisarán algunas cámaras de seguridad. Las mismas están colocadas sobre 25 de Mayo, la misma calle donde esta situado el kiosco frente al Parque de Mayo.

"Ellos decían que había olor a gasoil, yo la verdad que no se mucho del tema. Si se sentía mucho olor a plástico quemado, ellos dicen que fue intencional. No tengo relación con los inquilinos pero no creo que ellos hayan venido con la intención de quemar su propia casa. Hay que esperar las pericias. Problemas con personas no tengo", manifestó.

Finalmente el entrevistado contó que muy probablemente no tenga el dinero suficiente para poder reabrir el local. Ha perdido mucha mercadería que fue consumida por las llamas y prácticamente todas las heladeras se han visto afectadas por el fuego. Ni siquiera sabe si la mercadería que no se incendió puede comercializarse.

"No sabría decir la cantidad exacta de plata que he perdido. Hay muchas cervezas que se han reventado. Se han quemado varias cosas y una heladera seguro he perdido. No se si pueda volverlo a abrir porque las cinco heladeras que tenía están tocadas por el fuego, no se si sirvan o no. La mercadería tendré que preguntar si están en condiciones de poder venderse o no. No se si pueda volver a abrirlo. Estoy casi seguro que no, no hay mucho por hacer", sentenció.