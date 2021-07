Llega la segunda dosis de Sputnik V: ¿quiénes serán los primeros en recibirla?

“El viernes vamos a recibir 7.100 dosis del segundo componente de Sputnik V y vamos a comenzar con la vacunación para ir cerrando los grupos etarios de inicio. Es decir, los primeros serán los mayores de 80 y 70 años, según la cantidad de dosis que vayan llegando”. De esta manera, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, respondió quienes serán los grupos prioritarios para recibir la segunda dosis de Sputnik V.

Este viernes arribará a San Juan una nueva partida de la vacuna rusa con 13.200 dosis, de las cuales la mitad serán del segundo componente. Ante la incertidumbre de muchas personas que recibieron la primera dosis de esta vacuna, las autoridades esperan primero completar la inmunización de los grupos con mayor riesgo, para luego ir avanzando con los demás grupos.

“Estará un poco limitado porque la cantidad de dosis aplicadas es superior a la que nos están llegando. Estamos esperando que esto se amplíe en cuanto a cantidad de vacunas que lleguen desde Rusia a nuestro país”, indicó en conferencia de prensa Venerando.

Mientras tanto, este jueves esperan novedades sobre fabricación del segundo componente de Sputnik V en Argentina. Desde el Laboratorio Richmond, adelantaron que el próximo lunes comenzará la producción del segundo componente de la vacuna rusa en el país. Serán 150.000 dosis que deberán ser testeadas por el Instituto Gamaleya de Rusia y una vez aprobadas, serán distribuidas en las provincias.

Este jueves, habrá una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) en el que además se esperan detalles sobre la posible combinación de vacunas ante la falta del segundo componente. Al respecto, la ministra de Salud sanjuanina, manifestó que se aguardan instrucciones del Ministerio de Salud de la Nación.

Por su parte, la jefa de epidemiología de Salud Pública, Mónica Jofré señaló que por el momento no hay mucha información científica sobre la posible combinación de vacunas. “Todas las vacunas disponibles en Argentina están transitando la fase 3 de seguridad y eficacia. No hay muchos estudios sobre la combinación de vacunas. Eso se está analizando y estudiando. Hay varios estudios en este momento. Hay que tener en cuenta que las plataformas de ambas vacunas sean similares, esa es la clave. También se habla de que Argentina haga un estudio con una combinación Sputnik V y AstraZeneca, pero lleva tiempo. Por lo tanto, habrá que esperar los resultados y las novedades en el COFESA.

El pasado lunes 28 de junio, Jofré dijo que se está estudiando una variante para reemplazar el segundo componente de la Sputnik V con la vacuna CanSino. “La vacuna Sputnik V tiene uno de sus componentes, el vector adenovirus 5 que es el mismo de CanSino. Eso será analizado y si la ANMAT lo aprueba es una posibilidad”, explicó la funcionaria ante la consulta de Canal 13.

Sin embargo, habrá que aguardar las disposiciones de la autoridad sanitaria a nivel nacional para conocer cómo se completará el esquema de vacunación.

Sobre la eficacia de la vacuna, la jefa del Programa de Inmunización de San Juan, Marita Sosa, explicó que las dosis aplicadas del primer componente de Sputnik V no tiene vencimiento. Es decir, que las personas que todavía no completaron el esquema no pierden los efectos de la primera dosis. “Cuando hablamos de intervalos mínimos, son tiempos esperados entre primera y segunda dosis. Pero el organismo no pierde los efectos de la primera dosis. Los esquemas de vacunación siempre se completan y nunca se reinician debido a esta situación”, sostuvo.

Hasta el momento, según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, en todo el país se aplicaron 16.821.968 primeras dosis y 4.085.753 segundas dosis. Estos datos corresponden al total de vacunas aplicadas.