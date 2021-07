Los colectivos no la suben porque van llenos: "por llegar a la escuela tarde me retan"

M.G es una estudiante de 17 de Rawson, cada día tiene el mismo problema. Los colectivos no la alzan para poder llegar a su escuela. Si bien sale de su casa una hora antes del ingreso al establecimiento, han llegado a pasar 5 colectivos pero sin suerte de que la lleven.

Ella debe entrar cada día a las 13:30 a la Escuela Saturnino Sarasa en Rawson, pero siempre recibe retos de sus docentes debido a que no puede llegar a tiempo. Y no es su culpa sino que los colectivos no alzan pasajeros si llegan a cierto porcentaje.

La joven habló con Diario 13 de lo que le sucedía diariamente ya que esta cansada de perder el tiempo y materias por culpa de la medida que la afecta a la hora de tomarse el único transporte que puede abonar. "Me da cosa porque por llegar a la escuela tarde me retan porque es obvio" manifestó M.

Al mismo tiempo ella indicó que no puede irse caminando ya que es lejos y es muy peligroso, por lo que es el único transporte al que puede acceder. Ante las medidas impuestas para evitar propagar el covid 19

M mencionó "yo creo que hasta 10 personas pueden podrían ir paradas para que todos podamos llegar a nuestro destino".

Ella calcula el horario y las posibilidades para llegar pero la suerte pocas veces esta de su lado. Inclusive comentó que esta semana debía presentar un práctico de manera presencial, pero llegó tarde a la escuela y su docente ya se había ido. De este modo el problema llegó afectar hasta su progreso educativo.

Cabe recordar que los colectivos en San Juan tienen limites de ocupación, además todas las personas deben ir sentadas y con las ventanillas abiertas. Estas medidas fueron instaladas para evitar la propagación del virus pandémico.