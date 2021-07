La increíble historia detrás de la propuesta de casamiento viral a una sanjuanina

El pasado viernes, Agustín Mario Maturano le propuso casamiento a su novia Yanina Jofré en un bar de Caucete. Tras la viralización de la escena romántica, la prometida contó su historia de amor en Canal 13. 'Ese día salió un chico, que es el dueño del bar, con un ramo de flores y me quedé anonadada, como todas las chicas que estábamos. Pensé que era para otra pero me dijo que me lo traía a mí', recordó entre risas.

Yanina le contestó que no se lo iba a recibir porque tiene novio, pero el 'mensajero' le explicó que era para ella. 'Mi novio me había dicho que iba al baño pero él me lo estaba mandando. Me tiritaban las piernas, las chicas que estaban en el bar gritaban, era un sueño, nunca imaginé que era para mí. Bajaron las luces y me dio una sensación hermosa que me gustaría que todas las mujeres la pasen porque es muy lindo', remarcó.

Noticias Relacionadas Video: un bar caucetero ayudó a un joven en su propuesta de casamiento

En ese momento, la hicieron pasar al local para el encuentro con su amado, a quien en ese momento le terminaron ganando sus sentimientos: 'lo peor de todo es que siempre me decía que algún día nos íbamos a casar y que se iba a arrodillar. Hacía una semana que lo venía planeando pero en el momento se inhibió y no sabía qué hacer. Le agarré la mano y tiritaba, me puso el anillo y me dijo ¿estás bien?', rememoró.

Finalmente, Agustín le preguntó a Yanina si se quería casar con él. 'Estábamos muy nerviosos pero él más que yo porque no sabía qué decir. Yo lloraba, le decía que era hermoso, esto ya no se ve. El video se hizo muy viral, no lo puedo creer, salió en todos los diarios y hay gente que me llama diciendo que cuando nos casemos quieren asistir. Nunca lo imaginé y agradezco esto porque es muy lindo', destacó la joven.

Yanina insistió con que espera que todas las personas hagan este tipo de propuestas porque se siente algo muy lindo. 'Cuando nos conocimos dijimos nos íbamos a casar después de 5 años de relación y a él le quedó eso. Yo quería que cuando fuera sea algo lindo para que cuando tengamos hijos se lo contemos y él me decía que iba a ser la historia más linda, pensé que lo decía por decir pero resultó ser cierto', resaltó.