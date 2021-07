Ortiz sobre Pons: "En el culto anglicano, el grueso de los pastores están casados"

El sacerdote sanjuanino, Leonardo Pons, abandonó la Iglesia Católica Romana para pasarse a la Iglesia Anglicana. Sus razones fueron claras: “En la anglicana los sacerdotes, diáconos y obispos pueden formar una familia". Sobre este debate de si sacerdotes deberían poder tener familia, Lucas Ortiz, pastor de tradición protestante, opinó en Banda Ancha que "la vida familiar beneficia en el trabajo pastoral. En la medida de que la da un conocimiento, experiencia que no lo conseguirá por otro lado".

Según Ortiz, en la tradición protestante "es común que aquellas personas que ocupan cargos obispales no sean casados. Pero el grueso de pastores sí lo están". En cambio, "el anglicalismo es un punto medio entre el catolicismo y el protestantismo. En la Iglesia Anglicana se estima que las personas que están en cargos de mayor jerarquía, como obispos, no sean personas casadas", sostuvo Lucas, refiriéndose al caso de Leonardo Pons.

"Tener familia puede acarrear una dificultad, como moverse de un lugar a otro. Es decir en cuestiones estratégicas es algo a considerar. Sin embargo, la vida familiar beneficia en el trabajo pastoral en la medida que le da un conocimiento de experiencia que no se da por otro lado", explicó Ortiz, analizando los pros y contra de que un obispo pueda concebir una familia.

Sobre el debate de si un pastor u obispo debería poder tener familia, Ortiz recordó que "es un asunto de larga data, del siglo XVI. Un protestante no acepta la tradición católica porque alegamos que la sagrada escritura no tiene ninguna referencia autoritativa respecto al celibato". "No existe un precedente que imponga como norma común en la vida religiosa el celibato, a lo sumo se señala como consejo". finalizó el pastor.