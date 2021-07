Piden que la muerte de Lautaro no quede sólo en homicidio culposo

El pasado 5 de enero se produjo un siniestro vial con desenlace fatal en el departamento Rivadavia. En ese momento un joven de 21 años de edad tuvo un accidente en moto y murió a los pocos días. 6 meses después el caso avanza pero todavía no tiene una resolución. Acerca de esto la madre de la víctima pidió que tanto su situación como demás casos similares dejen de ser considerados solamente homicidios culposos.

Alejandra Nievas es madre de Facundo Nahuel Benítez, el motorista fallecido en enero de este 2021. Además actualmente es integrantes de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, debido a este dura pérdida que debió afrontar. Si bien en su caso el hecho sigue en manos de la Justicia y eso la ilusiona, la sanjuanina hizo un claro pedido en Canal 13.

"El caso lo tiene Fernando Echeverría y vamos encaminados. Esperamos justicia. No sólo quiero hablar de Nahuel sino de todos los que estamos dentro y fuera de la agrupación. Queremos una diferencia entre lo que es un accidente y un siniestro. Si no respetas un cartel o un semáforo, tenés alcohol en sangre y provocas un accidente donde muere alguien, no puede ser un homicidio culposo", expresó.

Refiriéndose al caso donde su hijo perdió la vida remarcó que el cruce de calles no estaba bien señalizado ni iluminado. Todo sucedió sobre la calle Comandante Cabot en dirección hacia el microcentro. Allí Nahuel iba sobre su moto cuando de una bocacalle dobló una camioneta a gran velocidad que en ningún momento frenó.

"Nahuel salía de casa de sus abuelos, iba a cenar a la casa de su novia. Tomó la Cte. Cabot como viniendo al centro y salió una camioneta de una bocacalle. No hay un cartel que advirtiera que hay una bocacalle. Esa esquina esta llena de cañaverales. Pienso que si eso no hubiese estado la camioneta lo hubiese visto a él. El perito dice que no había luces, esto fue sobre las 22:30. La camioneta dobló y no paró. Nahuel pegó en el medio de la camioneta y rompió el casco. Eso fue el sábado y falleció el martes 5 de enero. Nahuel tenía 21 años y hubiese cumplido 22 el 3 de febrero", sentenció.