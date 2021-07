El testimonio de un cubano que eligió irse de su país

Eduardo Martínez Díaz, es un ciudadano cubano que vivió y trabajó en San Juan y actualmente reside en Miami. En diálogo con Canal 13, consideró que 'es un crimen que haya gente con la ideología o pensamiento comunista'. 'El que haya vivido el comunismo como lo viví con mi familia, al igual que muchos cubanos, saben que es una plaga, una enfermedad, no hay país en el mundo que haya tenido comunismo o socialismo y haya avanzado', afirmó.

En este sentido, aseguró que 'ni siquiera es comunismo porque es un dictadura como la que tiene Venezuela o Nicaragua'. 'El país nunca avanzó, está todo destruido, la pandemia fue la gota que rebalsó el vaso. La gente migra porque nunca hicieron nada por el pueblo de su propio país, solo fue enriquecerse bajo un régimen obsoleto que ya no existe en el mundo. En Miami hay manifestaciones de artistas y políticos a favor del pueblo de Cuba', agregó.

Martínez Díaz explicó que debería haber una intervención humanitaria o militar. 'No sé cuál sería la correcta pero lo de Cuba no se aguata más, es un régimen que se mantiene con el doble discurso. Se le está pidiendo a Biden que intervenga para que no aplasten más al pueblo cubano. Ahora se está viendo lo que siempre ha pasado en Cuba, eso no es democracia, no se puede vivir en un país asi, sin avance. Eso no es vida', se explayó.

Por último, contó que tiene familiares allá pero que ya no le queda casi nadie. 'Yo viví la época más dura del comunismo hasta que me fui. Iría a ayudar pero como están reprimiendo es increíble, nunca lo vi. Están cortando internet para que no salgan las imágenes que se están dando. Entran las avispas negras (policías) y matan a tiros a la gente. La comunidad cubana está en las calles de Miami manifestándose para que haya intervención', concluyó.