Tras el cambio del padre Pons un diácono veinticinqueño defendió el celibato

La salida del padre Leonardo Pons de la Iglesia Católica para ingresar a la Anglicana reavivó un importante debate. Con el paso de los días se han manifestado varias personas acerca de esta sorpresiva decisión. Uno de los últimos en sumarse a este debate fue un diacono de 25 de Mayo que defendió el celibato.

Se trata de Miguel Alberto Chirino, un diácono veinicinqueño que desempeña sus funciones en la Parroquia de Andacollo de Chimbas. Este hombre utilizó sus redes sociales para manifestar cuáles son sus sentimiento al cumplir a rajatabla con el celibato que eligió cumplir.

"Soy célibe, no me preguntes por qué no elegí otro camino, por qué los curas (o en mi caso diáconos), no se casan. Pregúntame qué siento con esta opción que hago y sostengo todos los días. Lo que siento es alegría, una felicidad profunda que me viene de Dios, que se manifiesta en cada momento y en cada hermano que al buscarme me encuentra libre para entregarle lo mejor que tengo", redactó.

Además dio a entender que el hecho de no ser padre y al no haber contraído matrimonio, tiene más tiempo para dedicar a Dios. Acerca de esto remarcó que esta decisión que tomó lo ha hecho sumamente feliz. Esta publicación contó con un gran apoyo de los fieles que le enviaron mensajes de apoyo al diácono.

"Por mi celibato dispongo del tiempo que le quité a ser papá y marido, para entregar mi espíritu paternal, que sigue vivo en mi corazón y mi cuerpo ejerciéndolo con todos; llenando con mi pequeñez de hombre los vacíos de cualquier orfandad que me encuentre en el camino o que venga a mí y que tenga la gracia de poder ver a tiempo ¿Todavía pensás que eso no haría feliz a un hombre?", escribió.