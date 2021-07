Por un "error de tipeo", más de 40 niños se quedaron sin tratamiento

La angustia de varias familias que por un "error de tipeo" viven hoy un momento de gran preocupación. Sucede que 40 niños se quedaron sin sus respectivos tratamientos.

Las coberturas que fueron eliminadas por un error son sobre las prestaciones para psicopedagogía y para psicomotricidad. La madre de uno de los damnificados habló con Canal 13 Sa Juan sobre lo sucedido. Se trata de Danila Escudero quien detalló que se reunirán con otros padres para debatir sobre lo que les pasó.

Al mismo tiempo, la madre aludió a que "a los papás nos generó muchísima angustia que nuestros pequeños no pudiesen tener continuidad en sus terapias". Luego dio a conocer que los padres asistieron a la Obra Social Provincia el día martes "donde nos invitaron a pasar muy amablemente y nos reunimos con la licenciada Carrizo". También mencionó "allí nos explicaron que había sido un error de tipeo. Este error al margen de haber generado mucha angustia en nosotros, dejó sin estas prestaciones a nuestros hijos".

Otro de los datos que brindó la madre es que "la Obra Social Provincia al ser provincial justamente, no reconoce la Ley de Discapacidad, por ende nuestros pequeños que necesitan una DAI para asistir a la escuela no la tienen". Aunque sobre este punto dijo que algunos papás acuden al subsidio que brinda Desarrollo Humano y Acción Social. Sin embargo muchos otros no pueden acceder a ese subsidio otorgan "porque trabajamos en blanco y nuestros ingresos en teoría nos permiten abonar esa diferencia según el nomeclador de quienes regulan las docentes auxiliares".

Danila informó en Sale Sábado "en nuestro instituto son 42 los papás que estamos con OSP. Desde la Obra Social nos dijeron que había sido un error, que ellos iban a continuar dando esta prestación y que no nos hiciéramos problema". Del mismo modo indicó "Nosotros justo esta semana estamos de vacaciones así que hasta el lunes que volvamos, vamos a ver si siguen cubriendo nuestra prestación".