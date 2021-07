Recordaron a Jorgito Antunez y las otras 84 víctimas del atentado a la AMIA

El pasado 18 de julio se cumplieron 27 años del atentado a la AMIA, y los actos conmemorativos se replicaron en todo el país. El gobierno de San Juan decidió conmemorar la triste fecha con el habitual acto en Casa de Gobierno. En el mismo, se hizo presente la Sociedad Israelita, en la figura de su presidente, Leonardo Siere y la compañía de Viviana, hermana de Jorgito Antunez, única víctima del episodio de violencia y muerte que marcó al país.

Viviana Antunez contó a los medios, que la jornada del domingo les fue difícil y que fueron al cementerio a visitar a sus seres queridos. Luego, la mujer pidió justicia por todas las víctimas, y porque se dé el esclarecimiento del terrible caso. ‘Nosotros siempre vamos a pedir justicia’, expresó.

Por su parte, el gobernador Uñac manifestó que ‘con mucho compromiso convocamos a la sociedad israelita para conmemorar esta triste fecha’. Acto seguido, el mandatario expresó que espera que en algún momento el Estado pueda encontrar los culpables para dar garantías a la sociedad, ‘para que tengan la tranquilidad de que el Estado no solamente recuerda, sino también condena’.

Por último, Leonardo Siere, señaló en rueda de prensa que todos los sanjuaninos deben tener compromiso para entender que el terrorismo debe ser repudiado. Además, el presidente de la Sociedad Israelita, subrayó que siempre ellos pedirán un pueblo con memoria y justicia. ‘Los años pasan, pero la herida no cierra. Hay que entender a los familiares de las víctimas, el pedido de que se encuentren los responsables de este atentado. La bomba no entendió de religión, solo explotó. A pesar de los años, no debemos bajar los brazos, debemos seguir pidiendo justicia’, sentenció.