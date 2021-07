Préstamos del IPV: el terreno debe estar escriturado y el sueldo debe rondar los $60.000

El director del IPV, Marcelo Yornet, se refirió a los préstamos del organismo para la construcción de vivienda propia. Recordó que, para acceder a esta línea de crédito, las personas deben contar con un terreno escriturado y un sueldo que ronde los $60.000.

El préstamo del IPV es por 57.344 UVIs (Unidades de vivienda) que son alrededor de $4.600.00 y con una tasa de 0% de interés. Este monto corresponde al financiamiento del 80% del valor de una vivienda. “Con ese monto se pueden construir dos habitaciones, baño y cocina comedor. Son 64 metros cuadrados”, comentó el funcionario.

Además, comentó que la devolución del préstamo tiene dos variaciones al año y se calcula según el valor de las UVIs. En relación a esto, Yornet dijo que la cuota que deben pagar quienes acceden a este crédito es menor a la de un alquiler.

Para acceder a este programa son requisitos excluyentes: constituir un grupo familiar de al menos dos personas; tener ingresos familiares que permitan el reintegro de la cuota de la asistencia financiera; ser propietario de un terreno, escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario; poseer documento de identidad argentino; no ser propietario de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles realizables distintos al inmueble afectado, siempre que dichos bienes no constituyan un medio de vida del solicitante; no haber sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado; ser mayor de 18 años y menor de 60.

Por otro lado, Yornet se refirió a las irregularidades de los adjudicatarios con las viviendas que reciben por parte del Estado. El jueves, el funcionario comentó en Canal 13 que ya se recuperaron 4 viviendas que habían sido alquiladas por sus propietarios, lo cual está prohibido.

Además, hay casi 300 expedientes en revisión por mora en los pagos y ya fueron des-adjudicadas 70 casas. “Esto se viene tratando de hacer. Nosotros cuando asumimos en diciembre del 19 una de las preocupaciones era normalizar esto y había muchas denuncias. La imagen nuestra no es buena en ese sentido. Por un lado estamos entregando viviendas y por otro algunas quedan abandonadas”, reconoció.

Luego, comentó que el IPV dispuso de una oficina para realizar el seguimiento de estos casos y buscar soluciones. “Hay muchas situaciones administrativas y tiempos que cuando ya se terminan de hacer las intimaciones pasan a Fiscalía de Estado. Ellos toman partido de la situación y muchas veces se llega a un arreglo con el propietario, pero lamentablemente pagan una cuota y vuelven a caer en la misma situación”, concluyó.

Más información: Oficina de Asistencia Financiera del Instituto Provincial de la Vivienda (entrepiso del Centro Cívico- 4305210).