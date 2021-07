Empleado de Garbarino:"cerraron una sucursal por no pagar la luz"

La situación que está viviendo los empleados de Garbarino es cada vez más alarmantes por ello es que uno de ellos habló en COMPACTO 13 sobre el panorama que afrontan.

Javier Mier dio a conocer en Canal 13 San Juan que desde hace muchos años que trabaja en la empresa el grupo que no solo es dueño de Garbarino sino de otras más. La realidad de la misma cambio rotundamente luego de que fuera vendida hace cerca de un año a Carlos Rosales, quien a su vez es dueño de un medio de comunicación nacional.

Según Javier la empresa paso de ser confiable y un orgullo donde trabajar a ser todo lo opuesto. Es que los sueldos comenzaron a pagarse en cuotas, falta de pago de bonos como así también del aguinaldo. Inclusive el empleado detalló que desde hace tres meses no reciben nada de la empresa y solo estan subsistiendo con lo que les dan desde el REPRO.

"Lo que esperamos ahora los empleados es que aparezca un comprados en la empresa" señaló Javier preocupado por no perder su empleo, a pesar de la situación actual. Al mismo tiempo informó que una de las sucursales en San Juan no tiene abiertas sus puertas por falta de pago del suministro de energía eléctrica.

Es decir que en San Juan solo hay una sucursal operativa, pero esta dentro de otro lugar. El mayor problema es la falta de elementos para vender ya que no hay mucho. A la vez manifestó que muchas sucursales en el país cerraron por falta de pago del alquiler.

"Esto es una cadena nacional y ya nos empezamos enterar de que en otras provincias Garbarino no existen más los locales" aludió Javier. A la vez acotó que hay graves casos de venta online donde no hacen la entrega de productos por la falta de stock. Pero la raíz esta en la no devolución del dinero a los compradores.

Para concluir dio a conocer que en la jornada de este miércoles habrán manifestaciones en todo el país, y la principal estará en Buenos Aires donde marcharán hasta el Ministerio de Trabajo para pedir por una pronta respuesta para el problema. Concretamente en San Juan se reunirán a las 11 horas en la sucursal de calle Rivadavia.