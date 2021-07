Por la denuncia, el dirigente político dice tener pruebas: "Tengo los recibos"

La Municipalidad de 9 de Julio decidió denunciar al dirigente político Abel Peralta, del Movimiento Teresa Rodríguez (MTS), por sus polémicos audios. Allí puede escucharse a Peralta arengando a movilizarse hasta el municipio y se amenazaba a las personas de quitarles los planes sociales de no hacerlo. El dirigente se defendió de esto en Compacto 13 y expresó que "tengo el recibo de todo, yo no le saco nada a la gente".

Peralta admitió que la voz que se escucha en los polémicos audios es suya. "Los compañeros le pueden decir que no le pido ningún porcentaje. Sí pedimos una colaboración para gastos administrativos, tengo los recibos", explicó. En esta línea el dirigente puntualizó que con esa colaboración pagan el transporte para movilizarse, por ejemplo, desde 9 de Julio hasta Capital para manifestarse.

Asimismo, Peralta se defendió de la denuncia y recalcó que "tengo todos los recibos de esas colaboraciones. Nadie obliga a aportar ni tampoco de que participen sí o sí en esas marchas". "No soy político: lo que consiga para la organización tenemos que salir a la calle por nosotros. A mi nadie me regala nada por ende yo tampoco regalo lo que no tengo", remarcó en referencia a la quita de planes si los beneficiarios no participaban de la marcha.

Además, Peralta negó que sus audios fueran amenazas ya que "la idea era motivar a la gente para que saliera a luchar por sus derechos. No fue ninguna extorsión". "Nosotros no manejamos dinero; como es una organización a nivel nacional, nosotros inscribimos a los compañeros para que desde Buenos Aires nos den las ayudas sociales", enfatizó.

Mientras tanto, la unidad fiscal a cargo del letrado Iván Grassi se encuentra investigando la denuncia. Según el fiscal, a Peralta le cabe delitos que atentan con el orden público o delitos de coacción, que son inferiores a tres años, es decir excarcelable.