DNI no binario: para Aequalis "es una ampliación de derechos para todxs"

Este miércoles el presidente Alberto Fernández oficializó la la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias. Incluso, unx sanjuaninx no binario, Mathias Gael, participó del acto y se le hizo entrega de su documento actualizado, que cuenta con una tercera opción "X". Desde la Asociación Civil Aequalis festejaron esta iniciativa y recordaron la importancia de la conquista de derechos.

"Celebramos esta decisión del Estado y que pueda visibilizarse más allá de lo masculino y femenino", expresó Maxi Guerra, de Aequalis, en Compacto 13. "Como dijo el presidente, al Estado no debe importarle el nombre sino la salud de esa persona, y si cumple con los roles de ciudadano en la sociedad argentina", destacó. Con este decreto presidencial, Argentina se convirtió en el primer país de la región en la ampliación y reconocimiento de estos derechos.

Guerra argumentó de la importancia que es la identidad para cualquier persona: "Es una ampliación de derechos que no se hace en función de un colectivo, sino de la población en general y las que vienen después también". "Cuando se conquistan derechos de las personas marginadas no se le quitan nada al resto de la comunidad porque ya accedieron a esos mismos derechos", remarcó el representante de la agrupación.

Guerra agregó que antes de la inclusión de las personas no binarias, "casi 300 personas en todo el país presentaron a diferentes entes del Estado la necesidad de cambiarse, no nombrarse ni femenino o masculino". "Es muy importante consignarse como persona y visibilizar aquello que se siente. Poder ir accediendo a un derecho permite acceder a otro, como es el caso del cupo laboral trans. Al acceder al trabajo digno, pueden acceder a la vivienda, a la educación y así", finalizó.

El decreto presidencial dispone aquellas personas que no se identifican ni como hombre o mujer, contarán con una tercera opción que es la X. La nomenclatura “X” en el campo ´sexo´ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada.