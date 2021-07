Docentes entre la desconfianza por la fecha de cobro y la desesperación

La situación de los docentes suplentes de San Juan es crítica. La mayoría de ellas, desde que tomó sus respectivos cargos, no cobró nada, y manifestaron que cada día que pasa y no tienen depositado su sueldo, los días se les hacen ‘insostenible’. Una de las voceras del grupo autoconvocado, Graciela Cabrera, contó a Diario 13, que hace cuatro meses que no cobran y esto a todas les produjo deudas.

La docente sanjuanina comentó que a muchas de ellas les cortaron servicios como la luz, gas o internet por falta de pago. ‘Hay docentes en estado de desesperación y desidia, algunas no tienen para comer’, se lamentó la educadora. Luego agregó que lo que reclaman es lo justo, puesto que solo piden que se les pague por lo trabajado, ‘ni un peso más’, especificó.

‘Día trabajado día pagado es la frase que usan desde el Ministerio, pero ellos no cumplen’, soltó la maestra. El pasado martes, este grupo de docentes elevó una nota con firmas para el titular de la cartera, Felipe De Los Ríos. Si bien no consiguieron que los atendiera el ministro, su reclamo quedó en las oficinas de la Secretaría de Administración del ministerio.

Desde la cartera de Educación, el 14 de julio salieron a aclarar que el retraso se debió al personal de licencia por Covid, que hizo que todos los expedientes se estancaran. En conferencia de prensa De Los Ríos aseguró que el 3 de agosto la totalidad de este grupo de docentes tendrían sus haberes depositados con el mes de julio incluido, más el aumento del 6%, como retroactivo, planificado inicialmente para activarse en el presente mes. Cabrera aseguró a este medio que muchas de sus compañeras cuando fueron a consultar en los días posteriores al anuncio les dijeron que existía la posibilidad de que algunas cobrasen en septiembre.

‘Si el 3 de agosto no tenemos depositado, vamos a seguir venciendo a reclamar lo que es nuestro’, aseguró la sanjuanina. Además, Cabrera expuso la situación de docentes que viven en departamentos alejados de las escuelas en donde tomaron cargo. ‘Al no cobrar su sueldo, no saben cómo harán para llegar a la escuela en la que trabajan’. Además, la docente añadió que en algunos casos les cortaron el servicio de internet, por lo que se les está dificultando enviar las respectivas guías a los alumnos del PRASIR.

Daniela González, secretaria de Administración de Educación aseguró a Diario 13, que el 3 de agosto la totalidad de los docentes tendrá depositado los meses adeudados, con el incremento que prometieron desde la cartera ‘y julio incluido’, aclaró. Para ello, en esta área del ministerio están trabajando a contrarreloj para poder regularizar el inconveniente salarial de este grupo de maestras. 'Algunos docentes incluso podrían cobrar antes de la fecha tope', aclaró.

González señaló que publicarán un listado en donde figuran los expedientes que ya están en condiciones de liquidarlos. En caso de que alguna docente no se encuentre en dicho listado, deberá comunicarse de 8 a 13 al 4302436, para que el personal del área pueda averiguar en que situación está el respectivo expediente.

‘Entendemos la situación de estos docentes, pero les pedimos que solo los que no aparezcan en este listado que se comuniquen al número que pusimos a disposición, o al mail. Pusimos gente para que rastree los expedientes’, indicó la funcionaria de Educación.

González explicó que en los casos a los que a las docentes personal del ministerio les dijo que cobrarían en septiembre, es porque fueron al área que no correspondía. Para evitar esta clase de problemas, el ministro De Los Ríos pidió que todos los reclamos de las docentes fueran a parar a la Secretaria de Administración, donde el personal idóneo se encuentra trabajando para normalizar la situación.