Lenguaje no binario: según una investigadora, "el todos no representa a todas y todes"

A raíz del anuncio de que a partir de ahora los DNI argentinos tendrán una tercera opción para personas no binarias, volvió a debatirse el tema del lenguaje inclusivo, con voces a favor y en contra. Al respecto, Paula Mateos, investigadora de la UNSJ, explicó en Banda Ancha que "el lenguaje siempre expresa poder y lo que les molesta del lenguaje no binario es que la E demuestra hay que una situación de poder asimétrica". Asimismo explicó que el plural todos no incluye "ni a todas ni a todes".

Mateos explicó que el lenguaje "es algo que va a seguir evolucionando y efectivamente se trata de una cuestión ideológica. Es una herramienta de poder". Es por este motivo que lo que se busca con el lenguaje no binario es "apelar a una neutralidad que evite generalizaciones que terminen construyendo el poder masculino". En esta línea, la investigadora destacó que hay personas que no se sienten representadas por el plural "todos" y por ende "es importante seguir avanzando con estas formas del lenguaje".

Por otro lado, Mateos argumentó que la polémica de si lenguaje inclusivo o no, "lo maravilloso del lenguaje es que es tan dinámico como la vida misma. Entonces lo que ayer nos llamaba la atención o escandaliza, mañana podría estar naturalizado y quizás no sea siquiera un tema de debate". Asimismo, la investigadora recordó que este debate "es un tema social por lo tanto no consultamos un endocrinólogo, si no más bien un especialista en temas de sociedad. Por otro lado, la verdad sobre el lenguaje no la tiene nadie porque es algo que va transformándose".

La investigadora universitaria admitió que "todo el tiempo estoy usando el genérico masculino pero porque lo tengo totalmente naturalizado usarlo. Entonces siempre me estoy corrigiendo porque me doy cuenta que hay una situación de asimetría, que es política también". "El lenguaje no binario es algo que se tiene que usar y seguir avanzando en esto, luego veremos más adelante hacia dónde llegamos", recalcó Mateos.