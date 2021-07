Habló la conductora de la Tracker: 'La Policía pasó en rojo y hay testigos'

Alrededor de las 18:45 del pasado viernes 23 de julio se produjo un feroz e impactante siniestro vial en Santa Lucía. Allí colisionaron una Chevrolet Tracker y un móvil del Comando Radioeléctrico. Luego de que todo sucediera la conductora de la camioneta habló con Diario 13 y aseguró que los efectivos avanzaron con el semáforo en rojo y que hay testigos.

Gisela Atencio, sanjuanina de 36 años de edad, circulaba por la calle Santa María de Oro desde el sur hacia el norte. La mujer se disponía a regresar a su casa luego de haber entrenado en el San Juan Rugby Club. Todo se desarrollaba normalmente hasta que llegó al cruce con Libertador y fue embestida por una camioneta de la Policía.

"Fue una camioneta de la Policía que cruzó en rojo y me levantó cuando yo iba cruzando en verde. Según me dijeron iban a un requerimiento pero nunca mencionaron una urgencia. Igualmente tampoco en ese caso pueden pasar en rojo. Se acercaron muchísimas personas a ofrecer ayuda y como testigos, todos vieron que la policía pasó en rojo", expresó.

Siguiendo en la conductora aseguró que los testigos le revelaron que los uniformados casi chocan de la misma manera en el cruce de Libertador y Colón. Según lo que le manifestaron algunas personas en el lugar, el móvil policial casi colisiona con un colectivo al circular a altas velocidades sin sirena.

Posteriormente Atencio contó que tras el siniestro una gran cantidad de funcionarios policiales llegaron al lugar. A pesar de ello ninguno se habría preocupado por su salud. Sólo uno de ellos se acercó para ver en qué condiciones se encontraba. En su caso sufrió un fuerte golpe en el cráneo, por lo que pidió por favor que llamaran a una ambulancia.

"Llegaron muchos policías y tres comisarios pero sólo se preocuparon por los policías. Sólo se me acercó un agente joven y la ambulancia que yo pedí que llamaran porque el golpe en la cabeza fue muy fuerte. Se mantuvieron en bloque lejos de mi. Los testigos me dijeron que estaban poniéndose de acuerdo para decir que yo pasé en rojo y ellos en amarillo", aseveró.

Finalmente un equipo médico llegó a la zona y asistió a Gisela. Afortunadamente los profesionales de la salud a priori no detectaron alguna lesión considerable. Debido a esto decidieron no llevar hasta algún centro asistencial. Sólo le indicaron algunos estudios que deberá realizar la próxima semana.

"Me hicieron algunas pruebas ahí mismo los médicos y me dieron las señales de alerta para que controlara. En ese momento no me llevaron para hacerme placas porque el hospital tiene muchos pacientes con Covid. Me dijeron que si no me pasaba nada me las hiciera el lunes", sentenció.