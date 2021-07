Los jóvenes internados en el Cimyn no estuvieron graves como los mayores

Conforme al avance de la vacunación contra el Covid 19 en San Juan, la ocupación de camas críticas va alivianándose. Uno de los grupos que está saliendo beneficiado de la inoculación son los jóvenes. Según precisó el presidente del Colegio Médico, Mario Penizzotto este martes en Banda Ancha, los pacientes pertenecientes a este rango etario, internados en el Cimyn no tuvieron los síntomas graves, que si presentaron pacientes mayores.

El experimentado médico aseguró que la sintomatología que presentan en general los pacientes jóvenes no requiere el uso de respirador, ni métodos invasivos. ‘Generalmente evolucionan bien’, aseguró.

Consultado sobre la idea de diferenciar en actividades a vacunados de los que todavía eligieron no hacerlo, Penizzotto le dio su visto bueno. Para el titular del Colegio Médico, se justificaría la medida, puesto que los que no eligen no inocularse contra el coronavirus, ‘tienen mayor posibilidad de contagiar’.

Para el experimentado médico, la medida sería buena como método disuasivo. ‘Serviría para que la gente empiece a entender que es el único camino para salir de esta situación’, expresó.