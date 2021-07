Nació en San Juan, la adoptaron y ahora busca a su familia biológica desde EEUU

Anabel Oballe es una mujer de Perú que en la actualidad reside en Estados Unidos. Pero su historia tiene una fuerte raíz sanjuanina ya que ella nació en la provincia pero de inmediato fue adoptada ilegalmente y llevada al país incaico. Ahora ella busca a su familia para vincularse y darse una segunda oportunidad.

Anabel desde Estados Unidos habló con COMPACTO 13, y con mucha emoción dio a conocer su historia atravesada por mucho amor de su familia adoptiva pero con la incertidumbre de conocer de donde viene y quienes la trajeron al mundo. Ella señaló que hace dos años conoció que es adoptada. Aunque no fue porque sus padres adoptivos se lo comentaron ya que este secreto fue algo que se llevaron a la tumba.

Gastón Gerardo Oballe Morante, su padre, falleció en el 2018 y luego Luisa Martínez Ganoza quien fue su madre adoptiva en abril del 2019. En el momento de la lectura de la herencia, tocaron su el punto emocional el cual es su familia y le informaron que su madre no podía tener hijos por lo que ella era en realidad adoptada. Esta bomba en su vida la llevó a repensar su historia que a pesar de haber vivido muy feliz y sentirse muy amada por su familia peruana, necesitaba conocer sobre sus raíces.

Por temas laborales, con su marido e hijas se fueron a vivir a Estados Unidos el mismo año del fallecimiento de su madre. Aunque no fue un impedimento para tomar cartas en el asunto y buscar a su familia. Anabel se comunicó con Defensoría del Pueblo pero no le dieron muchos datos y ellos tomaron la decisión de archivar su caso. Esto no fue algo que la llevará a bajar los brazos sino que la impulsó a seguir por su cuenta.

Lo que si pudo saber es que ella nació en San Juan el 30 de enero de 1971 a las 12:45 de la mañana en la Calle Mariano Moreno 155 Este, en Trinidad. Un mes después sus padres adoptivos volvieron con ella a tierra incaica donde su padre ejercía como médico. Otro de los datos que pudo obtener es que la señora que le dio los mejores recuerdos de su infancia, portó una barriga falsa para simular que estaba embarazada a pesar de que por problemas biológicos no podía. En cuanto al tema de los viajes, señaló que posee datos a partir de los registros migratorios que dan cuenta de las fechas concretas en las que visitó San Juan.

Hoy lo que mencionó que busca es quienes fueron los testigos de su nacimiento, datos que si obtuvo, para así ver si ellos conocían a quienes la trajeron al mundo. Estas dos personas son: Carlos Alberto Martínez quien en ese entonces tenía 26 años y estaba domiciliado en la calle Pedro Vargas. También busca a Margarita Tello de Hernández de 26 años de edad en ese momento domiciliada en la calle Tacuari Las Moras Mendoza.

También su investigación esta La Rioja ya que encontró fotos de sus padres adoptivos con personas de la provincia vecina a San Juan, quienes ella cree podrían ser amigos de la familia y tener algún tipo de información que complemente en su búsqueda.

Ahora Anabel, quien tiene 50 años en la actualidad busca a sus padres biológicos para cerrar un circulo y conocer sus verdadera raíces. Con ayuda de muchas personas que conocieron su historia luego de publicarla en redes sociales es que continua recaudando información. Anabel tiene el fuerte deseo de que el final de su búsqueda llegue pronto y en el mismo tenga como culminación encontrar a su familia biológica para darse una nueva oportunidad. Por lo que no pierde la esperanza de que tengan su encuentro.