Desde el SEC revelaron que el 100% del personal de supermercados está vacunado

La vacunación contra el Covid 19 es algo de vital importancia para el comercio sanjuanino. Esto se debe a que es una manera de darle seguridad a los clientes de que no hay un gran riesgo de contagio al ir a comprar a algún local. Acerca de esto desde el Sindicato Empleados de Comercio revelaron que los trabajadores de supermercados están inmunizados prácticamente al 100%.

Mirna Moral, secretaria general de este sindicato, reveló que el nivel de inmunización no esta siendo el esperado. Ellos tenían las expectativas muy altas pero lamentablemente los trabajadores no han respondido de manera favorable. Por el momento quienes si han mostrado una enorme concurrencia es el personal de los hipermercados.

"Los niveles de vacunación no eran los esperados. Me comuniqué hace 15 días con la ministra de Salud y me informó esto porque las expectativas la verdad que eran muy altas. Sin embargo puedo decir que prácticamente los supermercados están vacunados al 100%. La mayoría de supermercados e hipermercados no han tenido inconvenientes", manifestó.

Para transmitirle esta gran noticia a los sanjuaninos están preparando una campaña llamada "Comercio Seguro". Esto consiste en que estos trabajadores vacunados se tomen una foto con su certificado de inmunización. De esta manera los consumidores tendrán seguridad de acudir a esos supermercados.

Sumado a esto Moral también destacó que algunos casos han detectado que los empleadores son quienes no les permiten ir a vacunarse. Los propietarios de estos locales comerciales argumentaban que no tenían personal suficiente. Sin embargo hay una resolución que obliga a dar permiso a los trabajadores para darse la vacuna.

"Muchas veces los empleadores argumentan que no tienen el personal suficiente. Hay una resolución que es la N°92 que esta en vigencia desde el 25 de febrero. Tratamos de que esa resolución se cumpla y que ellos se vayan organizando para que todos se vacunen", sentenció.