"Me sentí violada y no puedo denunciar": ¿Cómo sigue la mujer detenida por parir en su casa?

En junio de 2019 Fiorella Eiras estuvo detenida junto a su bebé por más de 12 horas en la sala de maternidad del Hospital Doctor Guillermo Rawson. La joven madre había ido al nosocomio a que le hagan los controles a su hija, que acababa de parir en su casa. A dos años del incidente que tuvo gran relevancia en la provincia, la mujer contó en Sale Sábado que nadie le da respuestas sobre lo que ocurrió aquella difícil noche.

"Esas fueron horas muy duras, la verdad que lo recuerdo y no quiero recordarlo. Me cuesta mucho volver a entrar al Rawson ahora, es bastante doloroso", expresó Eiras. Luego, detalló el momento que vivió y no puede olvidar: "El médico me revisó cuando fue totalmente innecesario lo que haya hecho, "Me sentí violada porque me tocó como no era necesario, Además había siete personas cuando me revisaron en vez de solamente estar el médico y la médica legista. La revisión fue al punto de que la policía legista me dijo 'mirá, yo no te voy a revisar, voy a llenar desde ya los papeles para no hacerte pasar de nuevo por todo esto".

Noticias Relacionadas Exclusivo: La partera de Fiorella cuenta lo que pasó con un parto respetado que terminó en escándalo

"Después, cuando terminó de revisar a la nena, el médico me dijo 'bueno que tenga suerte' y ahí me dejaron detenida durante doce horas", contó la joven. Respecto a la forma en que sostuvo que el profesional de la salud la revisó, lamentó: "Yo no puedo denunciar de que me he sentido violada porque no tengo pruebas de cómo él me revisó más que la misma gente del hospital y la policía que estaba conmigo que me tenía detenida".

Además, Eiras criticó que hasta la fecha desde la Justicia no le dan respuestas por lo acontecido: "Exijo que me digan qué fue lo que pasó, por qué tuve que vivir todo lo que viví porque han actuado muy mal y hasta el día de hoy yo no puedo tener respuestas ni siquiera con abogados". "A mi nadie me ha explicado lo que ha pasado", protestó. La causa, penal, está a cargo del Juzgado Primero Correccional.

"Las administrativas me dicen que en ese momento no se aplicaba en el Hospital Rawson la ley que da derecho a las mujeres de parir en su casa ese momento. Más de eso nadie me explicó qué pasó. Me han hecho un ADN y nadie me dijo que dio positivo, más allá de que yo sé que es mi hija creo que lo legal tiene que seguir. Pero han dado por muerta la causa. Los jueces no me quieren mostrar la causa, no tengo forma de verla, no sé qué hacer".