Por el bajo nivel de vacunación en el comercio, el sindicato salió a inscribir uno por uno

Desde el Sindicato Empleados de Comercio comenzaron con una campaña llamada "Comercio Seguro". La misma tiene el objetivo de dar seguridad a los consumidores de ir a comprar a distintos locales una vez que los trabajadores estén inmunizados. Para agilizar el proceso el personal del SEC salió a asistir a los empleados de comercio para que puedan sacar su turno para la vacunación.

La secretaria del sindicato, Mirna Moral, reveló en Canal 13 que a partir de este sábado parte del personal salió a la calle para comenzar con una gran iniciativa. Se trata de ir por cada establecimiento entrevistando a los trabajadores para ver si están vacunados o no. En el caso de que la respuesta sea negativa ellos los ayudarán para que puedan acceder a un turno.

"Desde hoy empezamos con los empleados de comercio que deben vacunarse. Tenemos un grupo de empleados que están acercándose a los comercios y van tomando datos de quien todavía no han entrado a la página de Gobierno para sacar el turno. En una hora teníamos más de 50 personas que ya le dimos turno. Esta tarde y desde el lunes vamos a seguir trabajando para continuar con esta campaña de 'Comercio Seguro'", expresó.

Moral contó que para sorpresa de muchos hay una gran cantidad de jóvenes que no sabían que ya podían anotarse. Debido a esto gracias a su ayuda pudieron solicitar un turno para recibir la primera dosis de alguna de las vacunas disponibles. Esto busca agilizar el proceso y que todos estén protegidos contra el Covid 19 lo más pronto posible.

"La mayoría de los jóvenes todavía no saben que a partir de este sábado ya podían anotarse. Queremos que el comercio siga y en ningún momento pare. De esa forma colaboramos con el esfuerzo que esta haciendo el Gobierno Provincial en vacunarnos. Es ponerse al servicio del empleado del comercio sin preguntarle si son socios o no porque no nos interesa", sentenció.