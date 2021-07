San Juan superó los 56.000 casos de coronavirus

En las últimas 24 horas dos sanjuaninos fallecieron por coronavirus. Mientras que, en el mismo lapso de tiempo, la provincia registró 441 nuevos contagios de Covid 19.

En el último día falleció una mujer de 79 años, oriunda de Jáchal, quien permanecía internada en el Hospital San Roque. También perdió la vida por la enfermedad de la pandemia una mujer de 91 años, de Capital, que estaba internada en el Hospital Dr. Ventura Lloveras.

Además, Salud informó que hay 246 pacientes, entre positivos y sospechosos, internados en las áreas de Covid 19. De ese total, 125 están en el Área Crítica, 50 de los cuales se encuentran con asistencia respiratoria mecánica.

El parte detalló que entre los internados figura una embarazada y cinco niños. No obstante, no especificó en qué área están y si utilizan respirador o no.

Con los nuevos números, el acumulado de fallecidos en la provincia desde que comenzó la pandemia llegó a 924. En tanto, la cifra de contagios totales ascendió a 56.140.

Números de coronavirus en San Juan

Nuevos casos: 441

Total confirmados: 56.140

Pacientes con proceso infeccioso: 7.366

Personas fallecidas (acumulado): 924

Recuperados: 47.850

Test negativos: 1.099