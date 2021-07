"Algunos me envían $50": Flor conmovida con los sanjuaninos mientras espera a Maratea

Este lunes una joven sanjuanina grabó un video en el que cuenta la dura vida que le hacen padecer enfermedades cuya posible solución está lejos. Específicamente en Alemania. Florencia Genovart necesita más de 40.000 euros para acceder a un costoso estudio sobre su endometriosis profunda y Síndrome de Cascanueces que el país europeo le ofrece. Harta del dolor y sufrimiento que enfrente día a día, pidió por redes sociales que su historia se difunda hasta llegar a un influencer o empresario que le financie la atención que necesita.

"Estoy saturada, física y mentalmente", dijo la joven a Diario 13 al inicio de una nota vía celular, ya que ella está en Buenos Aires, donde recibe un tratamiento integral para paliar los efectos de las dos enfermedades que padece. Pocas horas pasaron desde que publicó el posteo que, aseguró, "no esperaba que iba a tener tanta difusión".

En la publicación de Instagram que se viralizó rápidamente, hasta llegar a medios nacionales, Florencia contó: “Hace un mes me descubrieron una enfermedad rara, se llama ‘Síndrome de Nutcracker o Cascanueces’, una enfermedad vascular. Es una de las enfermedades más raras del mundo”.

"Necesito encontrar un diagnóstico para todo lo que me está pasando. La única solución es viajar a Alemania donde el médico puede hacer unos estudios precisos para esta enfermedad. Me puse en contacto con Alemania y ahora estoy esperando que me responda el médico cirujano para ver bien todo. Con el médico del estudio ya estuve en contacto y me dijo que es necesario el estudio para saber bien cuál es mi condición", añadió la joven, quien, pidió que compartan hasta que llegue al incluencer Santiago Maratea, conocido por lograr colectas imposibles: "Sería la única forma de conseguir la cantidad de euros, le escribí a Santi hace un tiempo, mis amigos también y lo estamos arrobando. Si llega a Santiago es mucho más fácil para juntar el dinero y más rápido".

Sin embargo, dejó sus datos bancarios para las personas que quieran ayudarla mientras espera al instagramer. Como no creía que sucedería, en pocos minutos empezaron a llegarle transferencias de desconocidos. Conmovida, contó a este medio que "la gente manda lo que quiere, a veces veo que envían $50,53". "Está buenísimo", expresó.

La última vez que revisó sus cuentas, hace varias horas ya que decidió no tocar el celular por un tiempo porque está "desbordada", tenía $100.000 recolectados. "Para mi es mucho, pero para lo tengo que juntar es un 0,01%", lamentó. En este punto explicó a este medio que quiere llegar a Santi Maratea o a un empresario que le de el dinero que necesita porque "es más rápido". Además, señaló que hacerse cargo de la colecta le produce estrés que se suma al "tour de hospitales" que debe hacer a diario.

Más allá de que su objetivo es llegar a una persona que pueda hacerse cargo del gasto, la joven aprovechó la comunicación para agradecer "de todo corazón" a todos los que colaboran con ella y envían lo que puede. "Les agradezco porque están inviertiendo su tiempo y esfuerzo por mi", manifestó.

Cuentas bancarias para colaborar con la causa

CVU Mercado Pago: 0000003100042857069948

Alias Mercado Pago: rubi.estopa.cuis.mp

CBU Banco Nación: 0110474930047425915383

Alias Banco Nación: bombo.caoba.amor