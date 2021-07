Habló el abuelo del nene que hizo el curso de formación política

"Mi nieto es súper inquieto y se emocionó con el certificado que recibió. Tiene 10 años, ama su bandera y le encanta cantar el himno cuando se hacen las 0 horas. Su madre se inscribió en el curso de capacitación y él se puso a mirar. No se perdió ninguna charla al lado de su madre, mi hija me dijo ‘mirá papá, tu nieto está loco con el curso y muy entusiasmado. Pedile un certificado a los compañeros y ellos accedieron", con estas frases rompió el silencio Oscar Agüero, abuelo del nene que se volvió foco de algunas noticias nacionales luego de que saliera en un video donde se reconoció la participación de militantes en el Instituto de formación política Juan Domingo Perón.

El hombre contó que desde el partido le llamaron a su hija para avisarle que le iban a dar un diploma al niño de 10 años porque lo habían visto participar junto a su madre. “Mi nieto se puso muy contento. Él quiso ir conmigo al acto para que le entregaran el certificado. Cuando fue bajando de recibir el diploma, le dieron el micrófono y el habló de que estuvo participando”, relató.

“A mi nieto cuando le das un micrófono no podes frenarlo porque le encanta hablar. Estamos de acuerdo con el enojo que hubo pero entendemos que no hubo maldad en ningún momento. Creemos que no era malo lo que se expuso, pero si hay personas que se sienten agredidas con lo que pasó, pedimos disculpas. En unos años más a mi nieto no lo van a poder frenar porque es muy interesado en la historia argentina”, agregó.

Al mismo tiempo se refirió sobre la reciente renuncia del dirigente Raúl Tello, quien emitió un comunicado donde asumió haber cometido un error como responsable del instituto de formación y capacitación Juan Domingo Perón. “Es duro, no fue nuestra intención. A Raúl Tello lo conozco desde hace muchos años porque no sabíamos que podía pasar algo así. Si sabíamos que iba a pasar algo así no lo hubiésemos permitido”, aseguró el abuelo del menor de edad.

“El entusiasmo de la tarea nos llevó a acceder al pedido de una mamá y un abuelo para que un menor de la familia los acompañara en este primer curso que se hizo de manera remota con más de 1200 concursantes, lo que constituyó un error de criterio involuntario que no condice con las políticas que al respecto se impulsan desde el Justicialismo y que nunca se produjo antes una situación similar. Nunca buscamos vulnerar el respeto al menor”, afirmó Raúl Tello en un comunicado.

Cabe destacar que en las imágenes que fueron publicadas en las redes sociales del PJ San Juan (aunque luego fueron eliminadas de las mismas) se lo pudo observar al joven emocionarse hasta las lágrimas, recibir el certificado que avala su participación de la charla de formación, hablar con micrófono en mano frente a los otros participantes y sacarse foto (haciendo la seña de dedos en “V”) con distintos dirigentes políticos del justicialismo local como Raúl Tello, secretario de Ambiente de San Juan, y Fabio Aballay, ministro de Desarrollo Humano, o el propio presidente del PJ local, el gobernador Sergio Uñac.

La polémica con el video institucional y las fotos cobró tal relevancia que medios nacionales se hicieron eco, tal es el caso de Clarín o el Sol de Mendoza, entre otros más.