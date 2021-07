La sanjuanina que pide ayuda de Santi Maratea para mejorar su calidad de vida

Florencia Genovart es una joven sanjuanina de 26 años padece endometriosis profunda y Síndrome de Cascanueces, dos enfermedades que le causan un dolor pelviano crónico que no cesa con ningún tratamiento. Ni siquiera tras las 7 cirugías a las que se ha sometido en 3 años. Actualmente en Buenos Aires donde recibe un tratamiento integral, su historia llegó al diario nacional Infobae y con ella, la esperanza de reunir dinero con la ayuda de Santi Maratea o algún otro influencer para viajar a Alemania para realizarse un estudio con un software especial y una posible cirugía para liberarse de una situación extrema.

Por ello este lunes, desde su red social, Florencia hizo un video en el que resume su historia que contó tiempo atrás en Canal 13 y detalló cuánto dinero necesita reunir para viajar. "Mi historia resumida. Agradezco a todos que puedan compartir el video, al final aparecen los datos de mis cuentas bancarias! GRACIAS A TODOS. También etiquetando a famosos/influencer que puedan colaborar!", expresó la joven, que tiene la esperanza que el influencer Santiago Maratea, que logró reunir a través de las redes hasta 2 millones de dólares para comprar el medicamento más caro del mundo para Emmita, una beba chaqueña con AME, la escuche y ayude.

Ante esto, los seguidores comenzaron a etiquetar desde famosos a políticos y a compartirlo en sus perfiles para que pueda ir sumando donaciones para llegar a los más de 40.000 euros que requiere sólo para su tratamiento en Alemania.

"Necesito encontrar un diagnóstico para todo lo que me está pasando. La única solución es viajar a Alemania donde el médico puede hacer unos estudios precisos para esta enfermedad. Me puse en contacto con Alemania y ahora estoy esperando que me responda el médico cirujano para ver bien todo. Con el médico del estudio ya estuve en contacto y me dijo que es necesario el estudio para saber bien cuál es mi condición", explicó Florencia

La joven destacó que "la cantidad de euros que hay que juntar es bastante" y para ello realizó "un sorteo pero la idea era estar en Buenos Aires 2 meses" y ya va por el cuarto mes. "Sería la única forma de conseguir la cantidad de euros, le escribí a Santi hace un tiempo, mis amigos también y lo estamos arrobando. Ahora tengo que contar y explicar bien que es lo que me pasa y si llega a Santiago es mucho más fácil para juntar el dinero y más rápido", dijo días atrás a Infobae.

Detalles de una 'rara' enfermedad

“Hace un mes me descubrieron una enfermedad rara, se llama ‘Síndrome de nutcracker o cascanueces’, una enfermedad vascular. Es una de las enfermedades más raras del mundo”, relató Flor a Canal 13 el pasado mes de abril. Esta nueva enfermedad se trata de una vena que va al riñón que quedó atrapada por dos arterias.

“Cuando volví a Buenos Aires, me iban a hacer una embolización y en eso se encontraron con esta enfermedad rara. Debieron parar todo. Planearon entre los especialistas médicos, se expuso a nivel mundial el caso para ver cómo seguir y se decidió colocarme un stent en esa vena para mejorar el flujo renal”, aseguró.

No obstante, según las palabras de Flor, este stent era solo una prueba, porque los médicos desconocían si iba a funcionar. Es que los especialistas se encontraron ante un diagnostico desconocido, por lo cual nuevamente la joven debe esperar mientras los dolores siguen formando parte de su vida las 24 horas de cada día.

Durante toda esta pesadilla, la joven sanjuanina comentó que ha probado todo lo que existe para poder curarse de su enfermedad. “Tradicional, alternativo, religioso, espiritual, es muy largo de contar todo lo que viví. Si me tengo que poner a contar detalladamente no terminaríamos más. Mi lucha es algo inexplicable, ni yo puedo creer todo lo que hice, luché, busqué, para sanar. Ni yo lo creo”, aseveró.

