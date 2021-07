El intendente de Santa Lucía dio positivo para Covid 19

En horas de la tarde de este miércoles 7 de julio los vecinos del departamento Santa Lucía recibieron una inesperada noticia. Se trata de que el intendente del municipio confirmó que se encuentra contagiado de coronavirus. Anteriormente su hermano, Marcelo Orrego, había confirmado lo mismo.

Juan José Orrego informó sobre esta situación mediante una publicación en su cuenta oficial de Facebook. En el posteo en cuestión el jefe comunal contó que fue esta mañana cuando personal sanitario le comunicó que el testeo al que se había sometido arrojó un resultado positivo.

"Durante el día de hoy me confirmaron mi diagnóstico de COVID-19 positivo. Me siento bien y estoy en casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos. A cuidarnos más que nunca", escribió la máxima autoridad departamental.

De esta manera Orrego se convirtió en el quinto intendente sanjuanino en contraer este temido virus. Los anteriores habían sido Carlos Maza (Angaco), Juan Carlos Quiroga Moyano (25 de Mayo), Leopoldo Soler (Ullum), y Fabián Martín (Rivadavia),