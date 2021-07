¿Vuelven los recitales masivos en San Juan?: La propuesta de un sector

Carlos Ríos, de la Cámara de Empresarios de Técnica para Eventos, consideró en Banda Ancha que un evento en estos momentos se podría realizar. 'Si ves ahora los vacunatorios está la gente sentada en sillas con la distancia correspondiente. Si lo analizas sería lo mismo, pero con un escenario y un grupo musical arriba', detalló.

El empresario explicó que la clave está en cumplir el protocolo de mantener la distancia y usar barbijo y alcohol. 'Masivamente se puede hacer al aire libre en una cancha de fútbol, en un estacionamiento de supermercados o en cualquier otro lado. Los recitales son lo primero que necesitamos hacer porque no dan los costos', afirmó.

Ríos contó que se están realizando eventos 'chicos' pero que llevan más de un año sin trabajar o haciéndolo a un 5% de su capacidad. 'Es como si no trabajáramos. Tenemos muchos compromisos económicos que cumplir, como por ejemplo con la gente que trabaja con nosotros. Sobre esto hemos tenido algún vínculo con las autoridades', agregó.

Sin embargo, contó que hicieron su propuesta en el Acuerdo San Juan pero que últimamente se están programando actividades y convocan a artistas y a otros protagonistas, pero no a ellos. 'Somos una parte importante porque si no tenés sonido e iluminación no salen los shows así que sería bueno que a nosotros también nos escuchen', concluyó.