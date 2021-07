Barby Pacheco: la modelo sanjuanina ahora muestra su faceta futbolística

Barbara Pacheco es una sanjuanina oriunda de Sarmiento que se considera multifacética. Esto lo demuestra en cada uno de sus paso. Es que en su años se destacó por ser modelo, concursante de certamenes de belleza, administrativa y ahora futbolista.

Sobre este nuevo cambio en su vida, Barby charló con Diario 13 San Juan. La joven que no deja ninguna de sus facetas de lado comentó sobre el rumbo deportivo que tornó su vida.

"Empecé este año. Casi sin buscarlo. Porque se dio a través de una actividad que tuve que realizar en mi trabajo." comenzó la sanjuanina. Luego detalló que esta actividad consistió en un partido de fútbol 5 con dirigentes políticos que forman parte de la Municipalidad de la Capital y chicas que juegan fútbol. Y así fue el punto de partida que la llevó a algo que no esperaba.

Ese partido del que fue organizadora y participe fue una ventana para que las integrantes del club Santa Bárbara la convocaran para ser parte del equipo de fútbol 11. Sus habilidades y compromiso fueron lo que la ayudaron para que posteriormente se sume a futsal en Tango. En la actualidad es parte de la Liga Sanjuanina de Fútbol por ambos clubes en los cuales se desempeña como 9.

"Quien me pregunta que representa el fútbol para mi, le digo siempre que es todo. Pero creo que no hay palabras para describir lo que significa" aludió la joven que trabaja en en ámbito de la administración. A la vez señaló que el fútbol "me da identidad, me hace ser la persona que soy, me dio los valores que hoy tengo". Sobre el mismo tema añadió "me enseñó a pelearla y ser hiper disciplinada" .

Otro de los puntos que la Embajadora de Sarmiento mencionó es que "ser mujer y futbolista es pelearla constantemente, tener que batallar en un ambiente que es difícil. El fútbol me dio mucha valentía, coraje y es algo que rescato entre todas las cosas malas que se sufren como jugadora". Ante esto resaltó "he sido muy cuestionada por ser modelo y ahora jugar fútbol".

Si bien hoy el deporte forma parte fundamental de sus actividades diarias, al modelaje no lo dejó de lado. Por esto es que manifestó "sigo haciendo publicidades para varios locales de la provincia. De hecho no hace más de 2 semanas me tocó hacer fotos para un local". Luego resaltó que es muy feliz con sus profesiones ya que "hago lo que realmente me gusta".

Barby no es una jugadora cualquiera, ya que hace una semana finalizo el campeonato "Copa Dios" de fútbol femenino 5 en el cual su equipo se quedó con el cuarto puesto y en el mismo la Liga le dio un reconocimiento como la jugadora destacada del campeonato.