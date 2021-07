Un sacerdote sanjuanino cambió de Iglesia para formar una familia

Un conocido sacerdote sanjuanino decidió cambiar de Iglesia para poder formar una familia. Se trata de Leonardo Pons, quien manifestó su voluntad de dejar la Iglesia Católica Romana para seguir ejerciendo el sacerdocio en la Iglesia Anglicana.

A través de una carta y un video en sus redes sociales comunicó la noticia. “He tomado la decisión de seguir siendo sacerdote de la Iglesia Católica, pero de la Iglesia Católica Anglicana. He decidido vivir el sacerdocio, lo más cercano a la iglesia primitiva, el sacerdocio en la casa, centrado en la palabra de Dios, la eucaristía, centrado en la familia”, comentó en un video.

“La iglesia católica es como una casa con habitaciones. No me voy de la iglesia católica, no he perdido la fe, amo a Jesucristo. Solo me cambio de habitación”, explicó.

Pons, agregó que en su nueva Iglesia la fe es exactamente igual a la católica, pero con la alguna diferencia. “En la anglicana los sacerdotes, diáconos y obispos que libremente quieran pueden formar una familia. También viven de su propio trabajo”, señaló.

“Estoy muy feliz de dar este paso”, manifestó en su mensaje Pons.

Por su parte, desde al Arzobispado de San Juan, emitieron un comunicado oficial sobre la situación:

“En el día de ayer, miércoles 7 de julio, el sacerdote Leonardo Pons ha comunicado su decisión de dejar la Iglesia Católica Apostólica Romana, y ejercer su Ministerio en la Iglesia Anglicana. Argumenta que es algo que viene pensando hace muchos años, y que en este tiempo ha optado por dar este paso. Si bien con la Iglesia Anglicana se vienen dando pasos importantes en vistas a la comunión plena, todavía se sigue trabajando en diversos ámbitos internacionales. Recemos por él”, manifestaron.