Empleados de Garbarino y delegados gremiales marcharán este lunes

La situación que está viviendo los empleados de Garbarino es cada vez más alarmante. Ante la falta de propuestas por parte de la sucursal en San Juan es que el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) anunciaron que marcharán este lunes por la mañana para reclamar.

Un empleado de Garbarino comentó a Canal 13 que la empresa paso de ser confiable y un orgullo donde trabajar a ser todo lo opuesto. Es que los sueldos comenzaron a pagarse en cuotas, falta de pago de bonos, como así también del aguinaldo. Inclusive el empleado detalló que desde hace tres meses no reciben nada de la empresa y solo están subsistiendo con lo que les dan desde el REPRO.

"Esto es una cadena nacional y ya nos empezamos enterar de que en otras provincias Garbarino no existen más los locales" aludió el trabajador. A la vez acotó que hay graves casos de venta online donde no hacen la entrega de productos por la falta de stock. Pero la raíz esta en la no devolución del dinero a los compradores.

Desde el SEC manifestaron que la marcha está prevista para este lunes 2 de agosto a partir de las 10.30. "Autoridades, delegados gremiales y empleados de Garbarino se concentran en la sede gremial de calle General Acha sur", reza el comunicado. Una vez reunidos, marcharán hasta la puerta del comercio ubicado en calle Rivadavia, pleno centro sanjuanino.

Según explicaron desde el SEC, la última audiencia con la empresa se llevó a cabo en el Ministerio de Trabajo de Nación y pasó a cuarto intermedio hasta el 4 de agosto. Por su parte la empresa alude en tener una propuesta superadora pero no brinda más detalles al respecto. Para el gremio, "se trata de un mero intento de dilatar la resolución".