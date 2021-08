Día del periodista de exteriores: el testimonio de un cronista en Buenos Aires

En noviembre del 2012, el Senado convirtió en Ley la declaración del 10 de agosto como el Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión. "Es un trabajo que disfruto cada día aunque tiene sus detalle porque estamos expuestos a todo tipo de situaciones; uno se va acostumbrando y aprende a resolverlas", expresó en Compacto 13 Leonardo Godoy, periodista de América TV. En su día el movilero recordó cómo fue trabajar junto al reconocido Mauro Viale.

Sobre el trabajo día a día como periodista de exteriores, Godoy explicó que, por ejemplo, "en allanamientos uno sabe que está expuesto a determinados riesgos". "La experiencia te va dotando de elementos para moverse en esos ámbitos. Pero de todas maneras me gusta estar en contacto directo con la noticia, la gente, y sus historias", remarcó. Asimismo, Leonardo aclaró que "esto es un trabajo de a dos porque está presente el camarógrafo también. Debemos trabajar en equipo para relatar mundos que por ahí la gente no conoce".

También, Godoy rememoró su última cobertura importante: "Fue cuando me tocó el caso de Fernando Báez Sosa, fue un antes y un después en mi carrera". Cabe destacar que se trata del joven que fue golpeado hasta morir por una patota a la salida de un boliche en Villa Gesell. "Empezaba a las 6 am y terminaba a las 12 de la noche la cobertura. Relataba lo que pasaba en A24 y después continuaba con el móvil en América TV. Fue un caso de impacto nacional que me tocó ser protagonista desde el periodismo. Fue mucha adrenalina y el contacto con la información era importante", expresó.

Por otro lado, Godoy recordó cómo fue trabajar con el reconocido periodista Mauro Viale, quien falleció el 11 de abril pasado. "Es un viejo maestro del periodismo; te enseñaba constantemente cosas del trabajo, cómo manejarte y era muy respetuoso del cronista de calle". "A veces no tenemos el espacio para contar la historia porque te interrumpen a cada rato. Pero Mauro te dejaba empezar el relato y terminarlo. Ese tiempo es muy importante porque estamos expuestos a lluvia, viento, granizo, balazos, corridas y más", resaltó.

Sobre la fecha

El 10 de agosto de 2012, el Senado convirtió en Ley el Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y Televisión en homenaje al movilero de Canal 26 Gustavo Valenza, quien falleció súbitamente a los 41 años, luego de sufrir una descompensación mientras practicaba natación.

Tras recibirse como comunicador social en la UBA, Valenzuela trabajó durante 14 años en Canal 26 y también se dedicó a la docencia. Estaba acreditado en la Cámara de Diputados y su labor se centraba en cronicar la tarea parlamentaria. Además, trabajaba como productor. "Tenía un corazón de oro", lo recordó su colega Pedro Noel Romero. "Tipazo de sonrisa eterna", supo escribir en Twitter Florencia Etcheves al enterarse de la noticia de su fallecimiento.