Mike Biffari, un trotamundos del cannabis: “San Juan es muy codiciado para la industria”

Si hay alguien que tiene toda una trayectoria vinculada al cannabis es Mike Bifari. El mismo se define como un apasionado de la planta y durante toda su vida estuvo involucrado con este cultivo.

La semana pasada, este mito viviente del movimiento cannábico, llegó a San Juan para conocer de cerca el proyecto de investigación que lleva adelante el Gobierno en conjunto con empresas privadas para producir cannabis medicinal.

“Lo dicen los expertos del mundo. Lugares como San Juan son codiciados para la producción de cannabis porque salen las mejores resinas medicinales que la industria necesita”, advierte a Canal 13 este experto en la materia.

La vida de Mike siempre estuvo relacionada con la marihuana. Gracias a la planta recorrió la mayoría de los “paraísos cannábicos” y así se convirtió en un referente del movimiento. Coincidió con muchos activistas históricos a nivel mundial con quienes pudo trabajar y cultivarse.

“La provincia me recibió de maravillas. Me vengo a interiorizar del proyecto de cannabis de San Juan. Veo la decisión política como un gran avance y felicito a las autoridades que se animaron a llevarlo adelante. Pero, hay mucho prejuicio alrededor de este tema todavía. Haber tomado la decisión política me parece fundamental y los aplaudo”, dijo Bifari, quien se puso a disposición de la provincia como referente e investigador de la planta.

En su trayectoria, cuenta con experiencias en el desarrollo de cultivos en California, investigaciones en Chile, Colombia y hasta asesoró al gobierno de Uruguay en el desarrollo de su industria. También ayudó a desarrollar el vaporizador en Holanda y escribió un libro: “Historias Vaporizadas” acerca de las experiencias con pacientes a los que ayudó con el cannabis.

Mike Bifari en la Plaza 25 de Mayo

¿Cómo calificas el proyecto de producción de cannabis medicinal en San Juan?

San Juan es una plaza muy interesante para el cannabis medicinal para quienes lo vemos a nivel internacional.

Antes de la pandemia estuve en Colombia con un proyecto y me vine para no quedarme varado. Conozco bastante cómo se está desarrollando a nivel sudamericano la industria. San Juan es un privilegio porque tiene unas condiciones climáticas, de altitud y las condiciones de sequedad que son muy aptas para el cannabis psicoactivas medicinales. Es muy apto el lugar.

Creo que los emprendimientos van a tener éxito en San Juan postulándose como un lugar fuerte de producción de esta medicina para el país y el resto del mundo.

¿Cómo ves la actualidad del cannabis medicinal en San Juan y el país?

A nosotros nos suena ridículo cuando uno habla de grandes emprendimientos que van a generar fuentes de trabajo y negocio para las empresas. Porque también hace falta resolver el avasallamiento de los derechos de los usuarios que no se condice con la realidad si uno quiere encararlo seriamente. La gente de afuera lo ve a eso también. Tiene que haber una coherencia. Pero eso no es un problema de San Juan solamente, sino a nivel nacional.

¿Y el REPROCANN sirvió para mejorar eso?

El REPROCANN lo veo positivo. Siento que el Gobierno nacional también tomó una decisión política interesante y lo estamos apoyando. Cada día son miles y miles de pacientes que se suman. Es un paragua de protección interesante, pero habría que rever la vieja Ley 23.737 que penaliza la tenencia. Es obsoleta esa ley y la gente que lo puede estudiar sabe que es anticonstitucional. Campaña de Restauración y Regulación del Cáñamo 2015 - Seattle - EE.UU (Foto: Facebook)

¿Faltan de médicos para recetar tratamientos con cannabis?

Es un problema el tema de los médicos. Estas regulaciones nuevas que abrió el REPROCANN tienen este modo de operar por medio del médico. El médico no siempre está capacitado y no siempre quiere tomar la responsabilidad. Solamente los médicos cannábicos, el que conoce la planta porque la ha consumido son los que están. Pero en medicina no te enseñan sobre cannabis. Hasta que el médico no se ponga al día, estos problemas van a seguir surgiendo.

Por suerte hay un grupo de médicos que se pueden contactar para lograr el permiso. Es un déficit, pero está planteado así. Nosotros acompañaremos y ayudaremos en todo lo que podamos para que eso se agilice más y se aceite más todo el sistema.

¿Qué rol juegan las organizaciones?

Son fundamentales las organizaciones y que haya médicos capacitados que trabajen para las organizaciones y cobren algo razonable. Cuando aparecen estas nuevas oportunidades hay gente que se quiere aprovechar. Médicos que han querido cobrar una barbaridad de dinero para acceder a la medicina. La gente quiere tener acceso seguro a la medicina. Y para eso están las organizaciones.

¿Cómo ves el cambio cultural y el desarrollo de la industria del cannabis en el país?

La aceptación social se ha desparramado en todo el país. No sé cómo será en San Juan, pero como me han recibido a mí, no puedo decir que estén mal en el tema del cannabis. Siempre hay un sector más retrogrado, pero es más falta de información que otra cosa. Mike en un cultivo de cannabis (Foto: Facebook)

Con respecto al cáñamo ¿es viable la ley del Gobierno para el desarrollo de la industria?

El presidente presentó un proyecto en el Congreso que tiene media sanción en Senadores que tiene que ver con el cultivo de cannabis medicinal a gran escala y el cáñamo industrial. Son dos cosas distintas. Si bien es la misma planta son dos cosas distintas porque una es psicoactiva y la otra no.

El cáñamo no es psicoactivo, tiene una larga historia de producción en el país y también mucho más gigantesca historia en el vecino país de chile que está tan cerca. Me he especializado en el tema del cáñamo y vengo promocionando su cultivo en Buenos Aires porque sentimos que puede ser ideal para rotación en los malgastados campos por la actividad sojera, que nadie habla. Pero que es un daño permanente al ecosistema del lugar. No proponemos que el cáñamo reemplace a la soja. Digo que se puede utilizar como cultivo de rotación con mucho éxito y que hay nuevas industrias con tecnología moderna que hacen al cáñamo un cultivo muy interesante. Por ejemplo, para la producción de celulosa, de aceites de la semilla del cáñamo que tiene una torta proteica con proteína vegetal completa omega 2, omega 6, aceite linoleico. Desde el punto de vista alimenticio es un súper alimento el cáñamo.

Y después tiene otra diversidad de industrias. Se abre mucho la gama en el plástico, material para la construcción. Son muchos los trabajos que se podrían crear con esta planta. Es un material que el país ya lo ha utilizado y Chile ha hecho una industria gigantesca y ha sido más importante que el cobre.

El presidente planteó el debate por la despenalización del cannabis recreativo, ¿qué pensás?

Pienso que la ley en general ha estado muy retrasada con respecto a la realidad social y al uso social que se le da a la planta en Argentina. Y este fenómeno no es de Argentina solamente sino de todo el mundo. Las leyes están por atrás de la realidad. Pero en Estados Unidos, que ha sido el gran prohibicionista, paulatinamente todos los estados han cambiado sus leyes. Pienso que vamos por buen camino para sacarse los prejuicios y avanzar en una industria que fundamentalmente, más allá del porrito (vulgarmente conocido así), es una industria que puede generar también fuentes de trabajo que es lo que precisamos ahora especialmente con el tema del cáñamo y con el cannabis medicinal.

Si se regula, la gente va a tener un lugar seguro para conseguir la medicina. Y ni hablar del recreativo, con el ejemplo de Uruguay, Europa y Estados Unidos que ya lo están haciendo. Mike Bifari (Foto: Fotosintesis Humana)

¿Es peligroso el uso recreativo del cannabis? En San Juan hubo un caso reciente de un chofer de colectivos que atropelló y mató a un motociclista y luego le detectaron marihuana en la sangre…

Me parece una desgracia tremenda y supongo que el chofer del colectivo que es un profesional deberá pagar por las consecuencias. En Inglaterra y Estados Unidos hubo polémica por este mismo tema de manejar bajo el efecto de cannabis y no han sido significativos los daños. El alcohol es más perjudicial que el cannabis al volante. Hay dos estudios serios, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos que se pueden buscar.

Por supuesto que cuando uno es profesional del manejo tiene otra responsabilidad y debería ser penado por lo que pasó con el muchacho.

¿Hace falta tecnología más avanzada para detectar cuando se consume cannabis como el test de alcoholemia?

Seguramente va a haber. El consumo de cannabis como droga ilegal es la más utilizada. El cannabis dura en la sangre mucho tiempo. Al contrario que el alcohol que uno en 48 horas se va eliminando. El cannabis puede durar unos 40 días. Hay una injusticia desde ese punto. Porque el hombre pudo haber estado bajo la influencia de un montón de sustancias y culpamos al cannabis cuando es inexacto eso

¿Quién es Mike Bifari?

“Siempre fui activista del cannabis. Me crié en California y la conocí de muy chiquito y siempre me pareció una injusticia que sea prohibido. De grande me interioricé en el uso del cáñamo y me fascinó la idea, con todos los problemas ecológicos que tenemos. Y me parecía que el cáñamo podía ser la solución para eso. Investigué mucho, tuve la suerte de trabajar para los dos museos más grande del mundo que hay sobre el cáñamo. Uno es el Hash Marihuana & Hemp Cáñamo Museo de Barcelona y Amsterdam y el cannabismuseum.com. Es mi pasión, siempre donde hay un emprendimiento trato de investigar porque hay mucha gente que me sigue y que también le apasiona la planta y está dispuesta a desarrollar la industria en todo el mundo”. Así se definió en resumidas palabras. Mike Bifari en su paso por San Juan

Pero cuesta resumir la trayectoria de Mike en pocos párrafos. Durante su infancia vivió en el reconocido barrio de Venice Beach en California, donde tuvo su primer contacto con la planta. En su adolescencia volvió a la Argentina y comenzó a incursionar y militar el autocultivo, en coincidencia con la vuelta de la democracia al país.

Para el 2001, en plena crisis, emigró a Holanda, donde incursionó en el mundo del vaporizador. Allí, ayudó a empresarios a desarrollar este producto que luego se convirtió en boom a nivel mundial.

En su regreso al país, trajo consigo este revolucionario producto y se instaló en Capilla del Monte, Córdoba. En un principio, tuvo la idea de fabricar y vender los vaporizadores en el país, pero el negocio no funcionó.

No obstante, siguió promocionando este revolucionario producto para la época, y así llegó incluso a algunos famosos. En una entrevista con el programa Pela Gatos Reggae, contó que ayudó a muchas “celebrities” argentinas con el cannabis. “Esa gente estaba enferma y le hice bien con el vaporizador y la marihuana”, comentó.

De esas experiencias escribió su libro “Historias Vaporizadas”, un clásico dentro del movimiento cannábico. Mike en Expomedeweed en Medellín, Colombia con Paul Stanford, Jorge Cervantes y Don Wirtshafter (Foto: Facebook)

Tiempo después, volvió a California donde cosechó, además de cogollos, una inmensa experiencia sobre la planta. Allí se relacionó con referentes mundiales del movimiento como los norteamericanos Jorge Cervantes y Casper Leicht, los canadienses Don Wirtshafter y Marc Emery y el holandés Ben Dronkers.

En una entrevista con el diario La Nación en 2019, Bifari describió a estos como "una camada de viejos hippies, que son los que cortan el bacalao en todo este nuevo mundo de cannabis legal en Estados Unidos".

En Norteamérica también se asoció con un cordobés, el Chirri, para establecer cultivos legales en Oregón y Washington. Los argentinos se hicieron famosos por sus productos y rápidamente comenzaron a ser proveedores de materia prima para la industria del cannabis medicinal.

Su experiencia con el cannabis se trasladó años más tarde a Sudamérica, siendo asesor del gobierno de Uruguay, primer país del mundo en legalizar el cannabis y todos sus derivados. También trabajó en Chile para el Museo del Cáñamo con sede en Ámsterdam y Barcelona, investigando y documentando la historia del país vecino con el cultivo de cáñamo.

Luego se instaló en Colombia donde desarrolló cultivos de alta calidad para la industria medicinal y proyectos turísticos en torno a la planta. Según contó a La Nación, hasta ese país llegó para organizar una exposición sobre el cannabis y se quedó trabajando con Don Wirtshafter y Jorge Cervantes, dos de los cultivadores más reconocidos en el mundo. Mike y Jorge Cervantes en cultivos en Colombia (Foto: Facebook)

"Con Don nos instalamos en la región del Cauca, en una zona gris, un territorio indígena que está en guerra desde hace 50 años. Allí está la llamada «Ciudad perdida de la marihuana»: como están cerca del Ecuador y solo hay 12 horas de día, ponen luces por la noche para poder extender los períodos vegetativos y regular la floración. Para el gobierno, estos cultivos son un problema porque abastecen al mercado ilegal, pero no los pueden sacar porque son el único medio de vida de las comunidades. Nosotros nos instalamos con la venia del gobierno, pusimos una producción y comenzamos a mejorar las prácticas locales para llevarlas hacia un camino de producción medicinal legal. Y, además, pusimos un hostal con un pequeño museo cannábico. La idea era generar con el turismo otro tipo de ingresos en una zona que estaba teñida de una historia conflictiva. Nos fue muy bien un tiempo, pero después nos golpeó una tragedia. Una guía, Mónica, que trabajaba con nosotros fue asesinada por unos disidentes de las FARC y eso fue muy duro para todos. Ahora estamos apuntando, junto con Jorge [Cervantes], a lo académico: vamos a abrir la primera cátedra sobre cultivo de cannabis en Colombia, en Popayán, la capital del Cauca. Nunca pensé que llegaría a enseñar sobre esto en una Universidad". Fragmento entrevista Diario La Nación (15 de abril 2019)

Ahora, Mike reparte su tiempo entre sus actividades como productor y experto asesor viajando por los diferentes países donde comienzan a abrirse las puertas a esta industria.