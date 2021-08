San Juan necesita 250 unidades de glóbulos rojos diarias y no se llega a 100

Con la llegada de la pandemia se registró una baja enorme en la donación de sangre en la provincia de San Juan. A pesar de que con el paso de los meses han habido más y más flexibilidades, el buen ritmo que había en 2019 nunca se recuperó. Directamente se necesitan 250 unidades de glóbulos rojos diarias y actualmente no se llega a 100.

Alfredo Laplagne, director del IPHEM, reveló a Canal 13 que en el 2019 tenían un gran número de voluntarios donando regularmente. Estaban generando una gran cantidad de reservas. Sin embargo eso no volvió a suceder y desde que el Covid 19 llegó a esta jurisdicción la gente decidió no acudir más.

"Hay que recordarle a los sanjuaninos que es necesario donar sangre. Necesitamos unas 250 unidades de glóbulos rojos todos los días para abastecer a toda la provincia, no sólo para el Rawson y el Marcial Quiroga. Nosotros abastecemos a Angaco, Valle Fértil, Albardón, Pocito, Barreal, etc. Estamos pasando por estos días entre 70 y 100 unidades que es bastante poco", expresó.

Esta cantidad mencionada surge de un estudio realizado por profesionales. El mismo expresa que para poder cubrir el número de emergencias y demás necesidades, se requieren al menos 250 unidades por día. Si bien cada vez que se habla en los medios de comunicación el número de turnos aumenta, es sólo un crecimiento temporal que no perdura.

"Hemos vuelto al 'A mi no me va a pasar' o 'Mirá están pidiendo sangre por la tele, la mía no va a faltar porque va a ir mucha gente'. Si el 2% de la población, que son 17.000 sobre los más de 700000 que somos en San Juan donaran sangre una vez al año no tendríamos este problema. Te tardas una hora o una hora y 20 minutos", manifestó.

Finalmente Laplagne recordó que los requisitos principales para anotarse es sentirse bien, estar sano y pesar más de 50 kilogramos. A partir de allí hay diversas cuestiones que pueden provocar que la persona no sea apta para la donación. Quien este interesado en consultar si esta en condiciones debe llamar al 4223571 donde una persona lo atenderá las 24 horas del día.