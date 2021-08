Caucete intervino en el caso del niño con síndrome púrpura

El director de Desarrollo Humano de Caucete, Cristian López, dialogó con Canal 13 luego de que este medio diera a conocer la situación de Florencia Godoy, una mamá que atraviesa un duro momento. Su hijo Arón de 5 años padece síndrome púrpura, una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos y se manifiesta en la piel. A esto se le suma que hace varios días los intimaron a desalojar la casa en la que viven, ubicada en el asentamiento Belgrano.

El funcionario afirmó que ese predio fue censado por el IPV en marzo de 2019 para la erradicación de viviendas precarias, de las cuales muchas familias irán al barrio Pie de Palo, próximo a entregar. 'En base al número que se censó en ese momento se comenzaron a construir las viviendas. Pero ella fue después del censo, como mucha gente que se ubicó y construyó en el lugar de algún familiar con la esperanza de que se les de una casa', agregó.

López aseguró que es algo que siempre pasa por parte de quienes tienen la necesidad de una vivienda. 'Estamos trabajando con ellos pero no para lo que se censó en su momento porque ya está previsto un número fijo de casas para esas familias. No es que no se les quiere dar casas, sino que la cantidad que se construyó en el barrio fue en base a las familias censadas. Nosotros les hemos dicho que no se asienten más familias', destacó.

Asimismo, el encargado del área social detalló que estuvimos hablando con la mamá, quien les explicó que la enfermedad a Arón se la diagnosticaron recientemente. 'Esto fue posterior al censo, se ubicaron después. El nene entró el 30 de julio al hospital y egresó el 4 de agosto cuando le diagnosticaron púrpura. Justo esta familia no nos había acercado información del diagnóstico pero ya estamos trabajando de manera presente', expresó.

En este sentido, el funcionario manifestó que para grupos con discapacidad hay distintas soluciones habitacionales a través del IPV. 'El Gobierno provincial nos ha pedido que apoyemos a la familia, estamos trabajando para buscar una solución, primero relevando esto. En algún momento se les va a dar ayuda, para eso estamos trabajando con la familia. A quienes quedaron afuera del censo también les queremos dar la tranquilidad', sostuvo.