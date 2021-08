Mirna Moral: 'Yo estaría de acuerdo con un pase sanitario'

Hace algunas semanas la ministra de Salud, Alejandra Venerando, declaró en el Móvil de Canal 13 que estaban analizando la aplicación de un pase sanitario. Por el momento esto no es ha implementado y desde distintos sectores apoyan la llegada del mismo. Acerca de este tema la secretaria general del SEC aseguró que ella estaría de acuerdo en comenzar a exigirlo.

Mirna Moral, máxima autoridad del Sindicato Empleados de Comercio, se refirió a la posibilidad de que se implemente el "Pase Verde". Sobre esta cuestión la entrevistada comentó que estaría a favor siempre y cuando se una medida que beneficie a la gran mayoría de sanjuaninos.

"El Gobierno Nacional no ha incorporado esta vacuna en el calendario para que sea obligatoria. Ahí tenemos el inconveniente que las leyes en cierta forma protegen al empelado que no se quiere vacunarse y no va a trabajar por ese motivo. Es complejo porque uno esta incidiendo en la libertad de quererse vacunar o no. Esa persona perjudicaría a muchos, entonces tendría que vacunarse pero no es obligatorio. Yo creo que si a la mayoría nos favorece deberíamos poner en práctica el pase sanitario", expresó.

Siguiendo en la misma línea Moral explicó que es injusto para los trabajadores que decidieron si inmunizarse. No sólo por el hecho de que están trabajando hace más tiempo sino que si la persona que se niega a vacunarse se reincorpora, los podría poner en riesgo.

Si bien es la gran mayoría los que decidieron si acudir a darse alguna dosis, todavía hay un grupo que directamente no quiere hacerlo. Ya que todavía no es una obligación hacerlo, los empleadores no pueden tomar acciones en contra de dichos contratados.

"Hay abogados laborales que dicen que hay que priorizar a la mayoría, Entonces no es justo que haya compañeros que estén trabajando durante desde marzo donde y a su vez haya compañeros que, teniendo la posibilidad de la vacunación, deciden no vacunarse para no ir a trabajar", sentenció.