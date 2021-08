"No me dejen sin un techo": la súplica de una mamá y su hijo con síndrome púrpura

Florencia Godoy es una mamá caucetera que por estas horas atraviesa un duro momento. Su hijo Arón de 5 años padece síndrome púrpura, una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos y se manifiesta en la piel, y hace varios días los intimaron a desalojar. Ante este desesperante panorama, suplicó: "No me abandonen, no me dejen sin un techo para mis hijos”.

En diálogo con Canal 13, la mujer contó que el pasado 22 de julio recibió una intimación para desalojar la vivienda en la que viven, ubicada en el asentamiento Belgrano. “Nos dieron 15 días para desalojar. Me piden que me vaya del domicilio porque si no ellos van a acudir a una carta de intimación y me dijeron que me iban a sacar de los padrones del IPV”, contó preocupada.

El asentamiento, se encuentra ubicado en un terreno fiscal del departamento. Por el momento, la familia sigue en el lugar en busca de encontrar un nuevo hogar que reúna las condiciones necesarias para el bienestar de Arón.

“A mi hijo Arón de 5 años le apareció la enfermedad de síndrome purpura que es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos del cuerpo. Esos vasos se revientan cuando él está en movimiento o alguien lo toca. Él necesita una casa que tenga todas las comodidades, tiene que estar en reposo absoluto, no tiene que estar en movimiento ni nada”, comentó la mujer.

La mamá contó que el chico debe permanecer casi en reposo total. La mayoría del tiempo, Arón lo pasa acostado o en una reposera, dijo la mamá.

Además de Arón, la mujer tiene otros dos hijos con su pareja. El hombre el albañil y ella cobra la Asignación Universal por Hijo, comentó en dialogo con este medio. Ante esta situación, sostuvo que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a un alquiler ya que son muchos los gastos que le demanda la enfermedad de su hijo.

Desde el 2019, la familia se instaló en el asentamiento Belgrano y frente a la intimación de desalojo busca ayuda para encontrar un nuevo hogar. La mujer dijo que acudió al Municipio en busca de una solución, pero dijo que la intendenta, Romina Rosas, le pidió que desalojaran y que solo podían ayudarla con palos y nylon.

En el IPV, tampoco recibió respuestas para su problema. “Fui varias veces a explicar mi situación y me respondieron que toda la gente de Caucete está suspendida y que no reciben nada del departamento”, dijo.

“Pido que la autoridad se ponga una mano en el corazón y que me ayuden con una casa. No me abandonen, no me dejen sin un techo para mis hijos”, suplicó la mamá.