'Peque' el joven tatuador comentó como nació su proyecto solidario

'Peque' Riveros es el joven sanjuanino que se hizo conocido por su inusual propuesta solidaria. La misma consiste en canjear un tatuaje por un juguete. Este al final sería donado por el tatuador a un merendero local. Tanto fue el clamor que en tan solo 8 horas se le terminaron los turnos disponibles.

El joven sanjuanino de 24 generó nuevamente una movida solidaria. Esta la viene llevando a cabo cada año en las diferentes celebraciones que involucran a los niños ya sea Navidad, Reyes Magos y en el Día del Niño.

De acuerdo a lo que comentó a DIARIO 13 SAN JUAN, en tan solo 8 horas se quedó sin turnos disponibles, por lo que más de 100 personas se suman a cambiar un juguete por un tatuaje. Si bien esto iba a generarlo en tan solo 3 días, señaló "Lo extendí un día más para poder juntar una mayor cantidad de juguetes".

Al consultarle sobre la vocación solidaria de los sanjuaninos 'Peque' enfatizó "Las veces que tuve oportunidad de hacerlo siempre se solidarizaron". A la vez mencionó "hay personas que no tienen interés en el tatuaje y aún así van con su regalo para aportar su granito de arena, por qué les interesa la causa".

Con respecto al merendero al que va a aportar detalló que "desde el principio tenía dos, pero se sumó uno más y ahora me están hablando de muchos merenderos". Sobre esto aludió "lamentablemente no puedo ayudar a todos pero vamos hacer lo posible para poder llevarle algún detalle a esos pequeños".

"Me motiva mucho poder ayudar, me motiva saber que con poco se puede hacer mucho, me gusta incentivar a la gente que ayude y cuando es para niños es especial" argumentó 'Peque' sobre sus motivaciones. Luego remarcó "No tienen dimensiones de la dura pandemia que estamos pasando que pasan sus padres y el poco trabajo qué hay en la actualidad, todos los días las cosas cuestan un poco más".

También dio a conocer que la pandemia fue un momento duro para su profesión "en un principio por el confinamiento no pude trabajar duramente muchos días, como no estaba tan informados en el tema tomamos precauciones y decidimos esperar". Ahora retomó su labor para hacer lo que más le gusta y unirlo a su vocación solidaria.