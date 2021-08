Un sanjuanino en Francia relató la histórica llegada de Messi al PSG

Pablo Díaz es un sanjuanino que hace varios años vive en Francia y este miércoles relató la locura que vive aquel país por la llegada de Lionel Messi al PSG. El astro rosarino desató una locura en las calles de Paris que convocó a miles de fanáticos que lo esperaron y lo alentaron desde el aeropuerto hasta el estadio Parque de los Príncipes y el hotel donde se hospeda con su familia.

“Es una locura. Uno tiene que entender antes que nada de que Francia está compuesta por una población muy heterogénea. Y la pasión del fútbol que los argentinos normalmente conocemos como esa locura o frenesís, aquí se ve en las comunidad como los árabes y los africanos, por ejemplo. Por parte de los franceses también hay mucha pasión o locura, pero no se vive al igual que los árabes y los africanos que serían más como los latinoamericanos”, explicó Pablo.

En primer plano, el hermoso gesto de Leo Messi con un fanático y la euforia de los hinchas del PSG en París.



uD83DuDCF9 @PSG_inside pic.twitter.com/heoqIabLbq — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2021

Si bien el sanjuanino no se encuentra en Paris, aseguró que el efecto Messi se ha desparramado por todo el país. “Cuando salí por el centro de la ciudad, me fijaba como mis amigos árabes o africanos o el dueño de un restorán cerca de casa que es de Bangladesh me gritaban de lejos que Messi había legado a Francia. La locura que hay en estas personas que vienen de lejos, se puede ver más que en un francés”, contó.

En este sentido, describió que los franceses son más calmos y no tienen la misma pasión que los latinoamericanos. Sin embargo, esa afición por el futbol y las grandes figuras, si es compartido por ciudadanos africanos o árabes, comentó el sanjuanino.

Pablo Díaz, es profesor de español en Francia

Para Pablo, la llegada de Messi a París puede ser un beneficio más allá de los futbolístico o económico. También en cuanto a lo cultural, la presencia del argentino hispanohablante puede ser significativo para los estudiantes.

El sanjuanino es profesor del idioma español en Francia y sostuvo que es algo positivo e inspirador tener a una figura del calibre de Messi. “Al principio pensaba que había sido un golpe negativo que se vaya del Barcelona, pero este referente ya vive en el mismo territorio francés y por eso hay otra perspectiva”, aseguró.

Díaz, comentó que la llegada de Messi a París generó también una falta de respeto por los protocolos sanitarios en medio de la pandemia. No obstante, destacó que la vacunación en el país galo está mucho más avanzada que en América Latina. Esto ha permitido la implementación del pase sanitario en todo el país. De ese modo, las personas deben estar vacunadas con las dos dosis para poder acceder a los lugares públicos sin las medidas de protección como el barbijo. “En Francia hay más población que en Argentina y por más que veamos ese tipo de gente antivacunas, las vacunas se han repartido, se sigue inoculando a toda la población y hasta los jóvenes tienen por lo menos una dosis”, dijo.

“Pero la locura que generó Messi, se ha relegado el uso de barbijo en las calles. Pero en casi todas partes hay controles de pase sanitario para que puedan entrar a cualquier evento en el que se van a reunir. La vacunación en Francia está muy avanzada. Por eso creo que se está dejando un poco de lado esos protocolos. Y por más que se vean noticias que hay mucha gente en contra del pase sanitario, están en contra del pase sanitario que restringe la libertad, pero no están en contra de la vacunación”, explicó.

“También por el tema de las camisetas hay colas para comprarla. En París, amigos argentinos me cuentan que es impresionante ver las colas que hay en el Parque de los Príncipes donde está el estadio del PSG para comprar la camiseta de Messi y nadie tenía barbijo”, contó Pablo.

Locura en la tienda del PSG para buscar la playera de MESSI uD83DuDE32 pic.twitter.com/allOOcsBD3 — Alejandro de la Rosa (@adelarosa) August 11, 2021

Incluso, gente de otras ciudades de Francia viajaron a Paris para conseguir la camiseta que vestirá Messi en el PSG. El sanjuanino, dijo que es probable que para este fin de semana, la nueva casaca del argentino esté disponible en las demás ciudades de Francia. “Es lo que van a prever en otras ciudades. Va a haber restricciones parece porque hay gente haciendo cola en esos estadios desde la 1 de la mañana. Mucha gente de otros lugares ha ido a París a comprar la camiseta de Messi”, agregó.

Cabe destacar que en la tienda on line del PSG, la camiseta con el número 30 que llevará Messi ya se agotó. Es por ello que muchas personas acudieron directamente a la tienda del club para conseguir el merchandising.

Messi jugó con sus hijos en el Parque de los Príncipes tras ser presentado oficialmente con el PSG. pic.twitter.com/hOT3Fc751I — Andre Marín (@andremarinpuig) August 11, 2021

Pablo contó que la locura por Messi en Francia no es algo nuevo y contó una sorpresa que se llevó con unas alumnas de la comunidad africana. “En algunos pueblos de África, Messi es un nombre que se le puede dar a las chicas también. Tuve dos alumnas que se llamaban Messi. Ellas tenían vergüenza de decir que se llamaban Messi porque por ahí había burlas y esas cosas. Pero en algunos pueblos de África sería un nombre que se les da sobre todo a las chicas”, contó.

Mientras tanto, el crack argentino ya tuvo su primer contacto con los hinchas del PSG en las afueras del estadio Parque de los Príncipes y también se lo pudo ver jugando en el estadio con sus hijos.