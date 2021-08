La nueva directora sobre el horno en la Casa Natal de sarmiento: "Hay comentarios fuera de contexto"

En medio de la polémica por la construcción de un horno en la Casa Natal de Sarmiento, asumió la nueva directora del museo histórico. Se trata de Silvina Vázquez, quien fue nombrada tras la renuncia de María Rosa Plana.

La flamante funcionaria, habló sobre la obra que se realiza en el lugar y que causó un tremendo revuelo en la opinión pública. “Me sorprendió, pero no me asusta en lo más mínimo ni me preocupa”, aseguró Vázquez respecto a la polémica en torno a la obra. En este sentido, agregó que la discusión “se sacó de contexto”.

“Lamento esta incertidumbre y polémica que se ha generado sobre un objeto y comentarios fuera de contexto”, manifestó la Directora. “El horno ha generado muchos rumores, desde ya que son comprensibles, pero es parte de una obra que vamos a tener la grata satisfacción y orgullo de tener acá”, agregó.

Es que el horno que se construye en el museo histórico es parte de una exposición del artista plástico Victor Grippo que será inaugurada en unos días. “Considero que la situación que se ha generado con esto, cuando tengan la oportunidad de disfrutar la intervención con todo lo que implica y dialogando con el acervo cultural de sarmiento, va a cambiar esa percepción que hay hoy”, sostuvo.

Sobre la polémica en torno a esta obra, dijo: “Me sorprendió, pero creo que también viene quizás por donde está ubicado el horno. Se ve desde la calle y verlo ahí, sacado de contexto, que es parte de una exposición de un evento más grande da incertidumbre. Me sorprendió, pero no me asusta en lo más mínimo ni me preocupa. Porque lo más lindo será cuando se inaugure, lo puedan visitar y cuando vean en qué consiste la obra. Y podamos dialogar y ver este espacio dialogando naturalmente con objetos patrimoniales, con otros modos más contemporáneos de arte se genera otra percepción”.

Vázquez, explicó también que este horno también va a estar en otros lugares y que la Casa de Sarmiento fue uno de los espacios seleccionados para la exposición. “Fue por la elección y el significado que le da a la obra de Víctor Grippo estar en la Casa de Sarmiento. Ha sido un espacio seleccionado, es un artista reconocido a nivel mundial y fue seleccionado que la obra esté ahí por lo que significa la Casa de Sarmiento con todo el acervo cultural”, indicó.

Además, aclaró que esta intervención y muestra forma parte de la Bienal Sur. Se trata de una muestra que se replica durante el mes de agosto donde participan más de 400 obras en distintas ciudades del mundo abriendo distintos museos o espacios culturales a obras de artistas de todo el mundo. “Es un orgullo para San Juan que parte de la obra de Grippo esté expuesta y podamos apreciarla los sanjuaninos”, manifestó Vázquez.

“La muestra va a durar dos meses, el horno no es permanente, tampoco hace referencia a un horno tradicional sanjuanino. Si es un horno, es una réplica de Víctor Grippo y luego de que se termine la exposición por supuesto que se va a desmontar y no afecta los bienes patrimoniales de la Casa Natal. Si se va a montar otra de las obras en dos salas, pero ha sido trabajado consensuado y discutido mucho por autoridades anteriores y con responsables de la Bienal Sur que vienen trabajando con mucho detalle y respeto en cada uno de los espacios donde se monta la obra”, concluyó.