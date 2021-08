Covid en San Juan: como pasaron de 22 contagios a 68.921 en un año

Hace exactamente un año, San Juan no registraba contagios desde hacía once días, ni tampoco había ningún fallecido por coronavirus. Hace doce meses San Juan se encontraba adherida a la fase de "distanciamiento social, preventivo y obligatorio" ya que no había circulación comunitaria del virus, una de las pocas provincias que contaba con ese logro. En cambio ahora, los números de infectados, fallecidos, internados en terapia intensiva en San Juan son muy distintos.

El 13 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud Pública informó que no registró nuevos casos de coronavirus, es decir que la provincia llevaba once días consecutivos sin contagios. Por aquél entonces, había 22 infectados en total desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. De ese total no se registraban ni pacientes pediátricos y/o embarazadas, algo insólito en ese momento. Tampoco se registraban personas internadas en Terapia Intensiva.

En ese momento la cartera sanitaria brindaba dos partes al día: uno por la mañana y el otro por la tarde. En esta línea, ese 13 de agosto el Hospital Dr. Guillermo Rawson reportó 138 hisopados con resultados negativos, mientras que 446 sanjuaninos se encontraban cumpliendo con el aislamiento en hoteles, tras regresar del exterior del país.

Cabe recordar que por esa época el Gobierno provincial había tomado la decisión de cerrar barrios en modo burbuja cuando se detectaba algún caso positivo, para evitar la circulación del virus. Recién el primer fallecido a causa de coronavirus en San Juan se detectó el 24 de agosto de 2020, un caucetero de 74 años que estaba internado en el hospital Rawson.

En cambio ahora, según la última información del Ministerio de Salud Pública, los datos de coronavirus son muy distintos. A la fecha el total de casos confirmados asciende a 68.921; el de fallecidos es de 1.095; y el de recuperados consta de 63.855. En un día, según datos de este jueves, se confirmaron 278 nuevos casos, más siete fallecidos por el covid. Por otro lado, la ocupación de camas asciende a 66,8%, es decir que hay 81 camas disponibles en toda la provincia.

Este 2021 San Juan regresó a las clases en modo burbuja, y desde el sábado pasado rigen nuevas flexibilizaciones en cuanto a la circulación horaria; la ocupación del transporte público; ocupación de bares y restaurantes; se permiten los servicios fúnebres; celebración de cultos; habilitación de cines, patios de juegos y espectáculos culturales. En resumen, la vida cotidiana actual cambió mucho en comparación con agosto de 2020.