¿Pampita mandó al frente al novio infiel de la embajadora sanjuanina?

Hay un viejo dicho popular que afirma que de ‘los cuernos y la muerte, nadie se salva’… Aparentemente este refrán estaría rozando la Embajadora II por San Juan, Ana Paula Anzor. Es que la joven oriunda del departamento Chimbas quedó en una incómoda situación luego de que Viviana Saccone y Tito Díaz (¿actual novio de la sanjuanina?) quedaron envueltos en fuertes rumores de romance tras una pregunta que deslizó Pampita durante la noche de este último jueves en el estudio de Showmatch.

Es que la pareja que se encuentra participando en el certamen que conduce Marcelo Tinelli, volvió a la pista después de haber sido salvada por el público y la química traspasó la pantalla. Lo hicieron después de haber sido salvados por el público días atrás. Claro que el pasado 3 de agosto al bailar el caño, protagonizaron un ‘chape’ en vivo en La Academia.

Fue así que después de bailar cumbia, Pampita fue directo al hueso durante la devolución: “¿Puedo preguntar algo primero? Me encantan los dos… ¿están de novios ustedes?”. “Ay, ¡qué bomba! ¡Me impactó!”, expresó Marcelo Tinelli. “Son tan lindos juntos, tienen una magia especial”, agregó Pampita.

Sin responder la pregunta, Saccone habló de su situación sentimental: “Yo estaba de novia, estaba…”, aclaró la actriz sobre su relación con Aitor Miguez, un español de 53 años que la había acompañado al estudio. Por su parte, Tito Díaz también contó que está en un momento complicado con la sanjuanina.

“Son lindos juntos y cada vez que vienen a la pista hay como una cosita especial ahí. Nos encanta esta pareja”, amplió la jurado.

Por eso, tras la performance de la cumbia, el conductor de Showmatch le pidió a la dupla que baile un lento y el fuego que generaron con sus movimientos, miradas y coqueteos hizo que Tinelli indague sin vueltas a Viviana y a Tito. Hábil declarante y jugando con su rol de actriz, Saccone eludió las consultas a puro acting, pero el bailarín habló con sinceridad y Tinelli lo puso en aprietos. “No intimamos, si esa es la pregunta. Es todo trabajo”, dijo la actriz.

Luego Marcelo Tinelli realizó una serie de preguntas que el bailarín respondió de manera sincera e incomoda a la vez:

Tinelli: -¿Conoce la casa de Viviana?

Tito: -Sí, porque a veces ella me deja ahí, cuando yo me iba para lo de mi tía. Pero ella se bajaba en su casa y yo me tomaba tres colectivos hasta la casa de mi tía. Nunca me quedé en su casa.

Tinelli: -¿No conoce la casa de ella? Míreme serio.

Tito: -¿No confía en mí?

Tinelli: -Algún día, esos tres colectivos no estuvieron.

En fin, parece que Pampita destapó un romance oculto entre el bailarín cordobés y la afamada actriz de extensa trayectoria en el país. ¿Qué dirá la Embajadora II sanjuanina, habrá alguna respuesta a través de las redes? Por lo tanto, todo indica que hay un triángulo prohibido dando vueltas y la destacada belleza provincial sería la víctima de una infidelidad.