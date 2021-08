El Sindicato Médico hará otro paro: ¿cuáles son los motivos y qué servicios afectará?

El próximo jueves 26 de agosto habrá un nuevo paro de los integrantes del Sindicato Médico en San Juan. Se trata de una medida de fuerza que implica la no asistencia a los puesto de trabajo. Para llevarle tranquilidad a la población el titular del Sindicato Médico, explicó qué servicios se verán afectados y cuales son los motivos de la medida.

Daniel Sanna dejó en claro que sin importar lo que suceda en la audiencia de conciliación que pidieron desde Trabajo, el paro se dará igualmente. Esta determinación afectará por ejemplo a las cirugías que estaban previstas para dicha jornada. El profesional expresó que todo lo que esta programado se reprogramará. Sin embargo el resto de servicios estará asegurado ya que seguirán trabajando con guardias.

"La medida se dará el jueves 26 de agosto. El paro por 24 horas sin asistencia a lugares de trabajo esta garantizado. La movilización será con concentración a las 10:30 en Pueyrredón y Santa Fe. Esto es independiente de lo que se decida el viernes en la audiencia que llamó la Subsecretaría de Trabajo. Es vergonzoso porque hay un dictamen de la Comisión de Garantías que habla de servicios esenciales y ya nos pusimos de acuerdo en qué servicios se garantizan. Volver a convocarnos tras dos meses de conciliación donde no llegamos a un acuerdo, es una barbaridad por parte de la Subsecretaría", expresó.

Siguiendo en la misma línea Sanna reveló que este reclamo esta basado en tres pedidos realizados a las autoridades que no han recibido respuesta. El primero de ellos tiene que ver con el salario. Acerca de esto ellos pedían que lo que fue acordado en paritaria tengan fechas reales de pago para tener una previsión.

"Nosotros decíamos que como están cerrando los sindicatos a nivel nacional, homologada la paritaria por el Ministerio de Trabajo con un 45%, nosotros lo que pedíamos era que sea previsible ese 45% en San Juan. Que hayan fechas ciertas de como lo vamos a alcanzar a fin de año. Esto lo hicieron en marzo cuando dieron el aumento del 30% en marzo, que era el 20% para recomponer para atrás y el 10% para adelante. Nos dijeron que íbamos a cobrar el 30% en ese momento, un 7% en mayo, en julio un 6% y en octubre un 7%. Lo mismo estábamos pidiendo para adelante, no pedíamos nada del otro mundo", declaró.

El segundo punto tiene que ver con las jubilaciones de estos profesionales. El sindical manifestó que en un primer momento lo que quieren es compartir un ámbito donde se pueda charlar sobre el cobro del 82%. Sin embargo afirmó que en ningún momento se les ha dado la posibilidad de intercambiar opiniones sobre este aspecto.

"El segundo punto que nosotros estamos pidiendo es un ámbito en el que podamos aunque sea hablar del tema jubilatorio con el 82% para este tipo de servicios. Les hemos dado ejemplos de que hay posibilidades porque San Juan cedió todos los derechos en materia previsional en la década del 90, nosotros teníamos un régimen jubilatorio diferencial con el 82% y lo perdimos", dijo.

Finalmente el último aspecto en el que se basa su medida de fuerza, es el no cumplimiento de la Ley de Carreras. Esto tiene que ver con que ellos notan que los cargos que empiezan a quedar disponibles, son ocupados a dedo. No se busca al profesional más apto para la tarea sino que se hace una simple designación sin buscar al más capacitado.

"El tercer punto, que no lo saben explicar, es porque no cumplen con la Ley de Carrera, porque no llaman a concurso. Los cargos están, están presupuestados pero se siguen cubriendo a dedo. Con un concurso usted le ofrece el mejor profesional a la comunidad, cuando usted lo cubre a dedo no pasa. Yo siempre digo que en las economías de mercado a mayor demanda, mayor oferta y servicio. Acá aumenta la demanda pero la oferta de servicio en muchas áreas no se ha dado", sentenció.