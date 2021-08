Desgarrador testimonio: se salvó de morir calcinado en medio del viento zonda

Eran las 14 del miércoles cuando Oscar Gil llegaba de trabajar y se encontraba con la peor escena. El viento zonda arrastraba un feroz incendio de pastizales hacia su vivienda destruyendo todo a su paso.

Todo ocurrió en las inmediaciones de calle Aguilera y España en el departamento de Angaco. En medio del pánico, logró avisarles a sus vecinos que el fuego estaba llegando hasta las casas y pudieron salir. A su vez, tomó coraje y entró a su casa para rescatar algunas pertenencias, pero fue demasiado tarde. Las llamas alcanzaron la vivienda cuando el todavía se encontraba adentro. De manera milagrosa pudo salir, pero en el intento sufrió algunas heridas y quemaduras.

El día después, Oscar se encuentra a salvo, mas el panorama en su vivienda es desolador. En medio de las ruinas, el hombre dio su testimonio aun conmocionado por el duro momento. “Lamentablemente es la segunda vez que me toca”, dijo con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. “Esta vez fue más grave porque no quedó ni el gato, ni el perro, ni el auto, ni la bicicleta. Me quedé con lo puesto nomás”, relató.

“Esto no puede ser, aquí hay alguien que prende fuego, un enfermo. No mira las consecuencias. Se me quemó la casa, pero podría haber sido más grave si yo no veo el fuego cuando empieza porque la gente estaba durmiendo la siesta y yo venía de trabajar. Les empecé a avisar a todos y salieron para afuera sino con el humo y todo no hubieran podido salir”, comentó.

Gil, también contó el momento en el que logró salir de su vivienda en llamas. “Tenía un balde con agua, me puse la campera, me eché el agua encima y atropellé el fuego. Traía una mochila con un poco de ropa y una platita de unas changuitas. La mochila se me enganchó en la puerta y ahí caí después de pasar el fuego. Y ahí me sacan quemado, lleno de tierra y disparé buscando el mejor aire porque había mucho humo y no podía respirar”, recordó.

Oscar resultó herido con quemaduras en sus brazos, una de ellas de segundo grado y también presentó un corte en uno de sus oídos en el intento de huir del siniestro. “A pesar de todo estoy bien después de todo esto. En el brazo tengo una quemadura de segundo grado. Pero si no encaraba el fuego quedaba adentro”, contó.

Oscar cree que el incendio que destruyó su casa y parte de la de sus vecinos fue intencional. “Cuando hay viento empiezan a prender fuego. Para mí es un enfermo que no mide las consecuencias. Yo ya perdí todo, no importa, pero lo que me queda es que salvé muchos niños”, dijo emocionado.

“Cuando venía llegando empecé a avisar a los vecinos y fue saliendo la gente para afuera con los niños. Salvé a mucha gente, soy amigo de todos. El que prende no mira las consecuencias. Yo no tengo niños yo, pero me gustan y son todos amigos. Era una lástima que hubieran quedado atrapados, son unos niños. Tengo esa satisfacción de haber ayudado a que salieran”, relató notablemente conmovido ante la cámara.

Tras perderlo todo, Oscar recibió a ayuda de sus allegados a quienes les agradeció. “Me quedé en la casa de un pariente cercanos con unos amigos. El padre Marcelo Rivero también me ofreció la casa y tengo la satisfacción que muchos amigos están a disposición. Creo que siempre me porteé bien, entonces ahora veo los que están conmigo y la gente que me quiere”, comentó.

Por último, el damnificado recordó la anterior ocasión en la que el fuego destruyó sus pertenencias. “Cuando fue el otro incendio no me quedaron ganas de nada, ni de seguir trabajando y fui a buscar, aunque sea un plan. Estaba trabajando con changuitas y quería un plan y me dijeron que no estaban dando. Venía saliendo del pozo. La verdad que ya había salido, pero ahora me vuelven para abajo. A veces digo ‘que se vaya todo al diablo’, pero después me viene las ganas de seguir otra vez” señaló-

Oscar, aseguró que ni bien se recupere de sus heridas volverá a trabajar para recuperarse nuevamente de la lamentable desgracia. “Volver a empezar dice la canción. Pero ya soy grande. Le seguimos poniendo el pecho a las balas”, finalizó.