Los empleados de Garbarino entre la incertidumbre y el enojo por su actual situación laboral

La situación de los empleados de Garbarino es crítica. Entre la incertidumbre y el enojo porque no cobran desde hace 5 meses, los trabajadores se mantienen a la expectativa de que les regularicen sus sueldos atrasados. Uno de los empleados del local de la peatonal, Javier Mier, contó a Compacto 13 que están a la espera de que el estudio de Fernando Burlando se haga cargo de su caso. ‘Somos 4.000 empleados a lo largo del país que estamos en la misma situación, por eso lo buscamos al reconocido abogado’, aseguró.

Días atrás, los trabajadores estuvieron reunidos vía zoom con el gerente jerárquico de la empresa, quien les comunicó que la empresa cerraba en su local de la peatonal. ‘Era obvio que iba a pasar eso. Nosotros sabíamos que no se estaba pagando el alquiler’, contó Mier.

El trabajador comentó que, si bien desde la empresa los mandaron a trabajar al local del Hiper Libertad, muchos de ellos no están yendo a su puesto de trabajo por los haberes adeudados. Además, contó que el señalado comercio no está operativo del todo, puesto que no tiene internet, y que los empleados van en vano porque practicaménte no tienen mercadería propia para vender.

Por otro lado, Mier señaló que en los últimos días solo les depositaron un 20% de lo adeudado, lo que los mantiene todavía a la expectativa de que pasará con todo lo que les deben. ‘No sabemos que pasará de acá en más, porque mucho contacto con los jefes de la empresa no tenemos’, afirmó.

Por último, el empleado se refirió a la relación que él y sus compañeros mantienen con la secretaria general del SEC, Mirna Morales. ‘Sabemos que está en Buenos Aires por estos temas y que traerá noticias. 'Si son buenas queremos saberlas, y si son malas de igual modo queremos reunirnos con ella para estar al tanto de nuestra situación’, cerró.