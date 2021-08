Estos son los 3 síntomas más frecuentes del Covid 19 en San Juan

Cefalea, tos y rinitis son los tres síntomas más comunes del coronavirus en San Juan. La jefa de Epidemiologia, Mónica Jofré, se refirió a esta particularidad de la enfermedad en una entrevista exclusiva con Canal 13.

Si bien, la funcionaria aclaró que estos síntomas también pueden estar asociados a otras enfermedades de transmisión viral, aconsejó hisoparse para sacarse las dudas y evitar contagiar a otras personas. Además, indicó que con el tiempo las variantes del Covid 19 van mutado al igual que los síntomas que producen.

“Mucha gente, que no es la mayoría, por miedo, vergüenza o por no faltar a trabajo no se hacen el hisopado. Hay que recalcar que los centros de hisopado están. Son 24 y están en todos lados. Algunas personas minimizan los síntomas o no les dan importancia. Puede ser que los síntomas que tengan sean de gripe nomás. Pero con el afán de cuidarnos hay que hisoparse. Es invierno y también hay circulación de otros virus respiratorios. Ya no es como el principio que hay que tener todos los síntomas para el hisopado. Hay pacientes que refieren solo cefalea, tos, o rinitis que es lo más común. Hay que acudir y realizarse el hisopado o el test de antígenos que el resultado está en 15 o 20 minutos. Y si es necesario se hace una PCR”, manifestó la funcionaria de Salud Pública.

De esta manera, Jofré defendió el procedimiento para detectar los casos positivos. “Hay un protocolo que se analiza permanentemente. Y es cierto que San Juan tiene una tasa de positividad del 20% cuando la ideal es del 10%. Permanentemente insistimos que las personas se vayan a hisopar”, dijo.

Además, la Jefa de Epidemiología, explicó aspectos significativos a tener en cuenta para no obtener un “falso negativo” al momento de realizarse el test. “Lo que hay que tener en cuenta es que el virus, una vez que se contagia, se empieza a replicar y origina una carga viral. Por eso cuando hay que hacerse el test de antígenos en los primeros 5 días. Si pasaron los 5 días hay que hacer una PCR. A lo mejor, mucha gente se hizo el hisopado muy temprano y por eso no fue detectado el virus. Puede ser que el antígeno de negativo, pero el estándar es la PCR y si el resultado da positivo, es positivo”, aseguró.

No obstante, aclaró que, si un test de antígeno dio negativo, pero el paciente sigue con síntomas, será necesario realizar una prueba de PCR en las siguientes 72 horas para despejar las dudas.

Por otro lado, la funcionaria se refirió a los contagios del virus y recordó que los mismos se producen por el contacto entre personas. Por ello, reiteró la importancia de mantener las medidas de prevención como el lavado de manos, el uso de tapabocas y alcohol en gel. “Los contagios se producen por contacto de persona a persona. Mientras circulemos, la posibilidad de contagio está. Por ahí no se respeta el distanciamiento, el número de personas que se juntan en reuniones, el uso incorrecto del tapaboca. Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Me parece tonto decirlo a esta altura de la pandemia, pero tiene que quedar claro. Si bien estas cuestiones pienso que nos ha llevado a un hartazgo, no hay que bajar los brazos porque el relajamiento hace que uno deje de cumplir estas cosas. El uso del tapaboca es muy valioso y ha sido demostrado. Es importante que se tomen el tiempo y que volvamos a esas recomendaciones”, dijo.

Jofré se refirió también a la situación epidemiológica y aseguró que no se han detectado brotes de contagios en la provincia. “Hay casos aislados, diseminados, donde predominan los casos por la densidad poblacional en el Gran San Juan. Si hacemos el análisis de barras, siguen predominando Rawson, Santa Lucía, Chimbas y Rivadavia con mayor cantidad de casos. Hemos pasado en mayo del pico de contagios y fallecidos, con un mapa rojo a un mapa más normal. Eso es muy importante. Tenemos casos aislados, pero no hay un brote en un lugar específico”, aseguró la especialista.