¿Fin de la pandemia?: la variante Delta y el futuro del Covid 19 en San Juan

El fin de la pandemia del Covid 19 parece muy lejano y esto lo tienen claro las autoridades sanitarias de la provincia. En una extensa entrevista con Canal 13, la jefa de Epidemiologia de San Juan, Mónica Jofré, se refirió al futuro de la pandemia y sostuvo que “hay coronavirus para rato”.

Es que San Juan recién está atravesando la segunda ola, mientras que otros países ya van por la tercera. La variante Delta está al acecho y no tardará en llegar según la funcionaria. Esta mutación del coronavirus nada tiene que ver con la que se detectó por primera vez en Wuhan, China a fines del 2019. Esta variante es mucho más contagiosa y ya encendió las alarmas de las autoridades en todo el país.

“El último informe del Malbrán indicó que por ahora la variante de interés es la Landa que se originó en Perú. Y después está la Alfa y la Gama, antiguamente llamadas del Reino Unido y Manaos, respectivamente. Esas predominan en su mayoría en la provincia. De la variante Delta hay dos casos que no tienen nexo epidemiológico y se sigue investigando en Buenos Aires”, informó Jofré.

La funcionaria de Salud Pública no tiene dudas de que la tercera ola que llegará a San Juan será producida la variante Delta. Es por ello que las autoridades buscan los mecanismos y protocolos necesarios para evitar o retrasar al máximo el impacto de esta nueva ola. “Es sumamente transmisible. Podemos ver en otros países que estaban felices con altos porcentajes de vacunación, con más del 70% como Israel, Inglaterra que ya no usaban barbijo. Eso parece bárbaro pero esta variante sigue arrasando con todo. En algunos lugares hay mucha población aislada y hay que tener cuidado con eso”, dijo.

Ante este panorama, la provincia ya tomó cartas en el asunto y activó el aislamiento en hoteles para personas que lleguen del exterior. Actualmente son 9 las personas aisladas en estas condiciones. “Al principio iba personal de salud a su domicilio y se controlaba los pacientes. Después dispuso el Gobierno que fueran al hotel. Independientemente del PCR negativo tienen que cumplir 7 días de aislamiento. Y previo a salir del hotel se les hace una nueva PCR. Después igualmente los días restantes que quedan se los controla con los equipos de salud. Hasta el viernes había 9 personas en hoteles y solo con PCR negativa van a poder salir. Y esas muestras también se envían al instituto Malbran”, dijo Jofré.

Además, las autoridades buscan avanzar en completar el esquema de vacunación. “Los informes científicos dicen que las vacunas son eficaces, cubren la variante Delta. Pero siempre teniendo en cuenta que es un combo. El virus va a circular mientras circulemos nosotros y más posibilidad de ir mutando tiene. Sabemos que va a llegar, es cuestión de tiempo. Es mucho más contagiosa”, sostuvo.

Mónica Jofré dijo que esta pandemia era “inimaginable” hace unos años atrás. “Nosotros estábamos atentos con otras enfermedades y esto nos sobrepasó. Lo importante es lo que hemos ido aprendiendo y las herramientas científicas son valiosas y han podido hacer todo esto. Y se ha avanzado muchísimo en este año. Lo que tenemos ahora, el virus no es el mismo de China. Hay nuevas variantes y van a seguir cambiando. Disfrutemos de nuestra vida lo que podamos, cuidándonos y cuidando al de al lado. Y esperemos que volvamos a que ser como antes, pero seguro en otras condiciones”, reflexionó la especialista.

Situación sanitaria en San Juan

Actualmente San Juan atraviesa la segunda ola de coronavirus y en las últimas semanas se registró un descenso en la cantidad de casos diarios. “Hemos tenido un descenso sostenido. En mayo tuvimos un pico con 780 casos aproximadamente y ahora hay un descenso sostenido. Ayer comenzó la semana epidemiológica 31 y el último análisis que hemos hecho muestra un piso alto, pero es un descenso sostenido importante. Los casos diarios oscilan en los 200 el fin de semana y a mitad de semana hay un pequeño aumento que supera por poco los 400”, mencionó la especialista.

A su vez se refirió al “desfasaje” de los datos que informa Nación con respecto a la provincia y explicó que se trata de una diferencia en el “corte” que se hace para contar los casos. “No es que la manera de informar o contar sea diferente. Nosotros desde epidemiologia, todos los martes tenemos una reunión nacional, con referentes de todo el país y los directores nacionales de epidemiologia. Depende del momento en que se hace el corte. Nación hace el corte para informar los casos nacionales a las 15. Nosotros lo hacemos a las 12. No solo tenemos que ver los casos, sino que además hay que ver las personas que han fallecido. Nosotros tenemos que corroborar que haya sido por Covid, que tengan una PCR o un antígeno. Hacemos un corte más temprano por eso no es la misma lectura y trabajamos con los números que están cargados al día anterior. Por eso puede haber un desfasaje y parece que la provincia tiene números mayores a los que publica Nación”, indicó Jofré.

Por otro lado, remarcó la necesidad de trabajar en reducir la ocupación de camas críticas en la provincia. Actualmente, la ocupación de camas críticas en San Juan es alrededor de 20 puntos mayor que la media nacional. “Recordemos que tenemos un porcentaje de personas con comorbilidades, no a todos les lleva el mismo tiempo recuperarse e ir al alta. En San Juan hay un número de camas importante y, a pesar del aumento de casos y personas internadas, las camas disponibles estuvieron, los recursos estuvieron. Se amplió la capacidad en el hospital Rawson y podemos ver que las altas no van de la mano el aumento de casos con el número de internaciones. La mayoría de las personas que se internan tiene comorbilidad. A lo mejor tuvo el alta de Covid, pero se tiene que recuperar de otras patologías, como la neumonía bilateral que lleva un tiempo. Por eso se ha dispuesto de un consultorio para el centro post Covid en el Centro de Adiestramiento Rawson y la gente tiene que saber que esta ese recurso para hacerse los controles”, analizó.

En este sentido también se refirió a que la mayoría de los casos graves de Covid 19 están relacionados con personas no vacunadas. “Hay que ver las dosis y el tiempo que hace que se ha vacunado. El organismo tiene 21 días para generar anticuerpos y tener defensas si se encuentra con el virus. Nosotros, dentro del análisis que hemos hecho, hay un grupo de personas que se han contagiado antes de los 21 días. Hay que recordar que la segunda dosis tiene que prolongar la inmunidad, pero la primera dosis ya genera inmunidad. La gente cree que con la vacuna no se va a contagiar. La vacuna es poderosa y buena y hay que vacunarse. Pero esto es en conjunto con las otras medidas. La persona tiene que darle tiempo mínimo de 20 días para generar anticuerpos. La vacuna no previene el contagio, va aprevenir las formas graves sobre todo para las personas con comorbilidades”, reiteró.

Además, dijo que es importante realizar controles para conocer el estado general del paciente. “No es lo mismo que el Covid contagie a un diabético descompensado o que no está tomando medicación a uno que está controlado. Tienen los recursos, que hagan los controles. Con todos los recaudos también se van a cuidar. Diabéticos, hipertensos, personas con obesidad, tienen que estar controlados para estar bien frente al contagio”, comentó.